Probabili formazioni Cagliari-Roma, non solo Dybala: le scelte di De Rossi

Probabili formazioni Cagliari-Roma, non solo la questione Dybala: ecco le scelte di De Rossi in vista della prima gara di campionato.

Sono state numerose le questioni in grado di tenere più che elevata l’attenzione in casa giallorossa nel corso di questi ultimi giorni, con un’impennata di paure e angosce da parte della piazza rispetto alla possibile partenza di Paulo Dybala, concretamente finito nel mirino dell’Al-Qadsiah e sempre più vicino al lasciare la Roma.

La situazione, etichettata da De Rossi sotto la voce di rumors da parte di De Rossi ma tutt’altro che smentita dall’allenatore giallorosso, sta assumendo contorni sempre più delicati e interessanti, che hanno visto la piazza giallorossa maturare una presa di posizione pressoché unisona e chiara, relativa all’opposizione di cedere, soprattutto entro queste tempistiche, quello che, da due anni a questa parte, rappresenta il bagliore di speranza principale di una squadra non poche volte in difficoltà sul piano tecnico. Un nome così importante e un’evoluzione pressoché inattesa, come noto, hanno portato il mondo Roma tutto, anche da un punto di vista mediatico, ad archiviare scenari non meno nobili.

Cagliari-Roma, le probabili formazioni: Dybala verso la panchina

Non ci riferiamo solamente alle questioni di calciomercato quanto, piuttosto, anche alla vicende relative ad un campionato ormai ufficialmente iniziato e che vedrà la Roma, domani sera, impegnata in quel di Cagliari contro gli uomini di Nicola. Non una gara qualunque, contro la squadra ben allenata dall’ex Empoli e in uno stadio ostico, che arricchirà le già numerose insidie sottese alla partita di esordio in campionato.

Dopo aver assistito ai pareggi di Fiorentina, Milan e Inter, la Roma dovrà cercare, indipendentemente dalla situazione Dybala, di partire con il piede giusto in campionato, anche memore del fio pagato lo scorso anno a causa della roboante serie di passi falsi compiuti nelle prime uscite stagionali. De Rossi partirà dalle vecchie certezze e dalle nuove speranze, sicuro di non poter contare sullo squalificato Paredes. Cresce, ovviamente, l’attesa per la decisione finale su Dybala che, intanto, è stato convocato.

Queste, le possibili scelte dell’allenatore della Roma: (4-3-3)Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka, Angelino; Le Fee, Cristante, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy.

Per il Cagliari di Nicola, invece, si potrebbe assistere ad uno schieramento del genere. Cagliari (3-5-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli