Roma, nuovo jolly con i soldi di Dybala: il ribaltone parla spagnolo

Con la cessione di Dybala in Saudi Pro League, la Roma sta continuando a lavorare per sostituire l’argentino.

Dopo aver pareggiato la sua ultima amichevole contro l’Everton, per la Roma di Daniele De Rossi è arrivato finalmente il momento di scendere in campo per una partita ufficiale. Questa sera, esattamente alle ore 20.45, i giallorossi saranno di scena all’Unipol Domus per sfidare il Cagliari di Davide Nicola.

Questa partita, almeno sulla carta, non sarà facile per la Roma che, però, ha tutta l’intenzione di iniziare il proprio campionato con i tre punti. Tuttavia, in questi ultimi giorni in casa giallorossa a tenere banco è stato soprattutto l’argomento che riguarda il futuro del giocatore più talentuoso a disposizione di Daniele De Rossi: Paulo Dybala

La Roma, infatti, sta per cedere l’ex Juve ad un club della Saudi Pro League (il campionato dell’Arabia Saudita), ovvero all’Al-Qadsiah. Florent Ghisolfi, dunque, è al lavoro per cercare di prendere il sostituto del calciatore argentino.

Calciomercato, la Roma è in pole position per Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid: i dettagli

Come quanto riportato da ‘Il Relevo’, infatti, la Roma è in pole position per Rodrigo Riquelme dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Diego Simeone. Lo spagnolo, dopo il suo ottimo anno con l’incredibile Girona, si è fatto notare dai dirigenti della squadra giallorossa.

Lo stesso Daniele De Rossi, inoltre, avrebbe espresso il suo gradimento per il possibile arrivo di Rodrigo Riquelme. Anche l’Atletico Madrid non disdegnerebbe una sua cessione visti i grossi investimenti fatti in questa sessione estiva di campagna acquisti. Tuttavia, sul calciatore spagnolo non c’è solo la Roma ma anche il Girona.