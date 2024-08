Venti milioni e quadriennale sul piatto: per la Roma non è ancora finita

Calciomercato Roma, 20 milioni di euro e un quadriennale per un giocatore che però non è convinto della destinazione. In questo modo Ghisolfi rimane in corsa

Sempre calciomercato, giustamente, visto che entriamo nelle due settimane decisive dove serve accelerare per riuscire a completare la rosa. In attesa di capire il futuro di Dybala, anche se purtroppo di dubbi non è che ce ne siano molti, Ghisolfi come sappiamo sta cercando anche un difensore centrale.

Non sarà facile riuscire a fare tutto, anche perché molti calciatori in uscita sono ancora aggrappati ai propri contratti dentro Trigoria. Serve cedere qualcuno, Karsdorp su tutti, ormai ai margini del progetto. Non bastano gli addii di Kumbulla e Solbakken, gli ultimi della serie. Comunque, come sappiamo, i giallorossi hanno messo nel mirino anche Badé del Siviglia. Ma secondo El Chiringuito Tv, in Spagna, gli andalusi chiedono moltissimi soldi.

Calciomercato Roma, 20 milioni per Badé non bastano

Più di 20 milioni di euro, perché a quanto pare a questa cifra ci era arrivato anche lo Stoccarda: niente da fare, gli spagnoli non sono convinti della somma offerta per il francese e hanno chiesto di più. In tutto questo nemmeno il giocatore sembra convinto della destinazione tedesca, nonostante per lui ci fosse sul piatto un contratto di 4 anni.

Insomma, per la Roma non è del tutto finita ovviamente e magari ci sarà la possibilità di arrivarci soprattutto se, come detto, ci saranno quelle uscite che servono. Oltre al terzino destro olandese sulla lista dei partenti rimangono Abraham e Bove, che potrebbe regalare a Ghisolfi quei soldi da reinvestire per quei colpi in entrata richiesti da Daniele De Rossi. Vedremo come andrà a finire, anche se il tempo scorre in maniera inesorabile e più passa e più è difficile riuscire a centrare tutti gli obiettivi. Non solo in entrata, ma anche in uscita.