Chiesa choc, doppio tradimento: la comunicazione ‘semina’ il caos

Chiesa choc, doppio tradimento. La vicenda del numero sette bianconero tiene ancora banco nonostante si sia alla viglia della prima gara ufficiale della Juventus.

Anche per la Juventus sta per iniziare la stagione ufficiale. Il Como sarà il primo avversario ma all’Allianz Stadium il pensiero al mercato sarà ricorrente. Un undici, quello che manderà in campo Thiago Motta, che presenterà alcuni espliciti ‘vuoti’ in attesa di essere colmati dagli ultimi, eventuali, colpi di mercato.

E poi, quasi inevitabilmente, sull’Allianz Stadium aleggerà uno spettro con un numero di maglia, la sette che, a scanso di equivoci, la Juventus ha già eliminato dai suoi store. Perché Federico Chiesa è ormai, definitivamente, fuori dalla Juventus. Nonostante per qualcuno, da McKennie a Kostic, si parli di reintegro in prima squadra, su Federico Chiesa si sono espressi tutti all’unisono, da Giuntoli a Motta fino a Scanavino. Sarà interessante anche da questo punto di vista la prima in casa della Juventus. In quattro anni l’attaccante di Genova ha creato un legame forte con il popolo bianconero. Da vedere, e valutare. la reazione dei tifosi.

Chiesa choc, doppio tradimento. Lascia la Juve per il Milan

Nessun reintegro, nessuna speranza. Ed allora tutti a chiedersi quale potrebbe essere la prossima destinazione dell’esterno bianconero. Le ipotesi si rincorrono, annullandosi e rinforzandosi. In tanti profetizzano scenari prossimi in base a sensazioni o a soffiate di mercato.

Guido Tolomei ha lanciato un aggiornamento riguardo Federico Chiesa ed il suo post-Juve. A Tolomei risulta infatti che anche il Milan di Paulo Fonseca si stia seriamente interessando a Federico Chiesa. Consultato lo spogliatoio della squadra rossonera su tale possibile eventualità non vi è stato un unanime consenso. Pare quindi che non tutti, in seno al Milan, approverebbero l’arrivo del numero sette bianconero. L’altra metà di Milano, l’Inter, sta seguendo con attenzione gli sviluppi della vicenda. Beppe Marotta lo prenderebbe a parametro zero ma se si presentasse l’occasione di acquistarlo a quindici milioni di euro, il presidente dell’Inter non direbbe subito ‘no’.

Da non dimenticare, ovviamente, la pista Roma. Il tecnico giallorosso, Daniele De Rossi, farebbe carte false per l’attaccante di Genova. E se dovessero partire Dybala ed Abraham…