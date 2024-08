Chiesa l’ha fatto ancora: Roma snobbata per la big

Ecco le ultime in merito al chiacchierato avvenire di Federico Chiesa, per il quale riemerge una possibilità irrinunciabile

Mentre a Trigoria Daniele De Rossi ha già iniziato a riflettere insieme al suo staff e i propri calciatori sugli errori commessi ieri sera nel pareggio con il Cagliari di Nicola, la Juventus di Thiago Motta si prepara ad affrontare il primo appuntamento della stagione contro l’imprevedibile Como di Cesc Fabregas, ma soprattutto a chiudere una serie imprescindibile di operazioni di mercato, che riescano a colmare almeno in parte le evidenti lacune ancora presenti nell’organico bianconero.

Il popolo bianconero, come più volte manifestato negli scorsi giorni sui social, si aspettava ben altri risultati dalla sessione di mercato in corso – durante la quale le partenze di Soulé, Kean e la chiusura al cammino bianconero di Chiesa non sembrerebbero essere state adeguatamente colmate dai trasferimenti in entrata -, tuttavia, alcuni inguaribili ottimisti di fede bianconera, continuano a credere che la fase finale del calciomercato possa salvare la Vecchia Signora da un nefasto destino e, dunque, far approdare a Torino gli innesti necessari a compiere quel tanto agognato salto di qualità.

Come ben sappiamo, però, per comprare occorre vendere e, con l’esosa operazione Koopmeiners all’orizzonte, Giuntoli deve necessariamente accelerare l’operazione Chiesa, al quale è stato sostanzialmente intimato di abbandonare Vinovo, così da alleggerire il monte ingaggi e potenziare, seppur di poco ormai, il potere d’acquisto all’interno della sessione in corso. L’esterno classe ’97 è risultato da subito poco invitante agli occhi di Motta, a causa di una serie di caratteristiche tecniche che fanno di Chiesa un calciatore sensibilmente più propenso alla ricerca della profondità che alla tessitura di raffinate trame offensive.

Il Barcellona mette nel mirino Chiesa

Se negli scorsi giorni la prospettiva Roma pareva essere tornata in auge tra le possibili destinazioni di Federico Chiesa – a DDR occorre un esterno offensivo che possa donare esplosività alla manovra e che eviti a Soulé di forzarsi a sinistra nel caso in cui El Shaarawy non fosse disponibile -, nelle scorse ore è clamorosamente ricomparsa una possibilità a cui il figlio d’arte ex Fiorentina, vista la modesta quantità di opzioni rimaste, difficilmente potrebbe rispondere negativamente.

Difatti, secondo quanto riportato da sport.es, il Barcellona di Flick avrebbe nuovamente inserito il talento bianconero tra i papabili innesti sulla fascia. Quella del Barcellona rappresenta una delle pochissime opzioni estere che Chiesa avrebbe comunicato di poter valutare, vista la perentoria volontà di rimanere in Italia a meno di destinazioni irrinunciabili (tra le quali rientra proprio il Barca).