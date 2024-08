Ha firmato con la Roma, UFFICIALE: contratto triennale

Il calciomercato della Roma può regalare nuovi colpi di scena negli ultimi giorni di agosto, sia in entrata che in uscita. C’è già stata la firma ufficiale sul contratto fino al 2027.

Le manovre di Florent Ghisolfi in casa Roma, mentre la chiusura del calciomercato estivo si avvicina, non sono terminate con gli arrivi di Soulé e Dovbyk in attacco. Anche ieri Paulo Dybala è stato escluso dalla formazione titolare schierata da Daniele De Rossi a Cagliari ed ora la permanenza dell’attaccante argentino resta un nodo da sciogliere in casa giallorossa. La corte dell’Arabia Saudita è tornata a squillare forte sul numero 21 romanista e nelle prossime ore non sono escluse nuove svolte, in un senso o nell’altro. Nel frattempo il dirigente transalpino si avvicina ad un nuovo rinforzo in entrata, con il terzino Lorenz Assignon sempre più vicino alla firma con il club giallorosso.

In attesa di novità ufficiali sul fronte delle cessioni e dei nuovi acquisti, la Roma blinda con una firma triennale un giovane prospetto a Trigoria. Parliamo del portiere Giorgio De Marzi, nato negli Stati Uniti nel 2007 ma di nazionalità italiana. L’estremo difensore è stato schierato titolare nella Roma Primavera, che ha vinto per 4-1 contro il Cagliari. Oltre al debutto nel campionato giovanile il portiere diciassettenne ha festeggiato anche la firma ufficiale sul primo contratto da professionista, legandosi alla Roma fino al 2027.

Calciomercato Roma, blindato il portiere De Marzi: firma ufficiale fino al 2027

La Roma Primavera, guidata da Gianluca Falsini, blinda così il suo estremo difensore, che sui propri social network ha celebrato il contratto siglato fino al 30 giugno del 2027.

Il giovane portiere ha così commentato la firma con il club giallorosso tramite il proprio profilo Instagram: “È un piacere finalmente poter dire di aver firmato il mio primo contratto da professionista e di averlo fatto con la società in cui sono cresciuto. Un grande ringraziamento alla mia famiglia che mi ha sempre supportato e sopportato.” In attesa di nuovi movimenti ufficiali la Roma ha blindato il portiere della squadra giovanile.