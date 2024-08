Calciomercato Roma, accordo a metà strada: fumata bianca in arrivo

Calciomercato Roma, l’intesa definitiva è ormai sempre più vicino. Oltre che sulla formula, l’accordo è stato raggiunto anche sulle cifre complessive dell’operazione

A poco più di dieci giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato non sono pochi i nodi da sciogliere in casa Roma. A cominciare dalla situazione legata a Paulo Dybala, che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, ma non solo. Oltre all’acquisto dell’eventuale sostituto dell’attaccante argentino, infatti, i giallorossi sono chiamati a puntellare anche altri reparti che necessitano di innesti degni di nota.

A prescindere dalla situazione relativa al nuovo centrale da inserire in organico (il profilo di Badé continua ad essere caldo, anche se lo Stoccarda si sarebbe visto rifiutare una proposta da 20 milioni di euro), Ghisolfi ha praticamente messo la freccia sulla corsia destra. Dopo l’accelerata impressa nei giorni scorsi, infatti, la Roma è ormai ad un passo dal mettere le mani su Lorenz Assignon. Trovata l’intesa con il calciatore in tempi non sospetti, i giallorossi sono riusciti a far saltare il banco anche con il Rennes, prima trovando l’accordo sulla valutazione complessiva del calciatore, poi sulla formula dell’affare e infine sulla consistenza del prestito oneroso.

Calciomercato Roma, affare fatto per Assignon: cifre e formule

Secondo quanto evidenziato da ‘Il Corriere della Sera’, infatti, Assignon arriverà alla Roma in prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto a 8,5 milioni che si trasformerà in obbligo alla prima presenza. La cifra del prestito oneroso, dunque, si colloca esattamente a metà strada tra il milione di euro inizialmente messo sul piatto dalla Roma e i 2 milioni di euro richiesti dal Rennes.

Evidentemente i due club hanno trovato un punto di contatto dopo che nelle scorse ore era emersa la necessità di revisione i termini contrattuali. Benché l’affare non sia mai stato mai stato in discussione, dunque, Roma e Rennes hanno ormai portato al traguardo una trattativa durata diverse settimane. Stando alle ultime indiscrezioni, inoltre, l’arrivo di Assignon potrebbe non precludere l’acquisto di Saud Abdulhamid.