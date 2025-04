Terremoto Juve-Inter, la clausola riunisce i fratelli Thuram

Clamorosa indiscrezione di mercato: l’affondo potrebbe portare alla reunion in Serie A tra i fratelli transalpini

Arrivato nel campionato italiano un po’ in sordina – come del resto il fratello prima di lui – etichettato come il più piccolo della stirpe Thuram e con referenze buone, ma magari non straordinarie, Khephren Thuram si è imposto all’attenzione del grande pubblico grazie al suo ottimo rendimento.

Come detto poc’anzi, anche il più famoso Marcus, devastante nella sua esperienza in Serie A, era arrivato senza troppi squilli di tromba, nonostante Marotta abbia dovuto fare i conti con un’agguerrita concorrenza per portarlo ad Appiano Gentile. Oltretutto, il fatto di essere arrivato a costo zero aveva posto dei legittimi interrogativi sul reale valore dell’attaccante. Nessuno si sarebbe aspettato un impatto di questo tipo, col francese decisivo nella trionfale cavalcata scudetto dei nerazzurri e capace di sostituirsi degnamente a Lautaro in zona gol quando l’argentino ha avuto le polveri bagnate.

Tornando invece all’ex Nizza, nonostante un inspiegabile impiego un po’ a singhiozzo deciso da Thiago Motta nell’esercizio delle sue funzioni, poi esaurite, da tecnico della Juve, il centrocampista ha rubato l’occhio, divenendo nel corso della stagione una pedina insostituibile soprattutto per Igor Tudor.

Sicuro di far parte della Juve del futuro qualunque sia la decisione sul nuovo tecnico, il nativo di Reggio Emilia potrebbe trovare una gradita sorpresa al rientro alla Continassa dopo il Mondiale per Club. Le attese difficoltà incontrate da Giuntoli per il tesseramento di Victor Osimhen potrebbero portare ad un affondo clamoroso per lo straordinario consanguineo.

Giuntoli prova il colpaccio: Marcus Thuram nel mirino

Intervenuto come di consueto nell’appuntamento pomeridiano di ‘Radio Radio‘, il giornalista Tony Damascelli ha ipotizzato uno scenario tutt’altro che impossibile. Il discorso parte ovviamente dagli obiettivi dell’attacco bianconero: un reparto che quasi certamente non vedrà più la presenza di Dusan Vlahovic, destinato a fare le valigie qualche mese prima della naturale scadenza del suo contratto.

“Non c’è solo Osimhen per l’attacco della Juventus. Piace anche Thuram dell’inter. Il francese ha una clausola di rescissione, il problema non è però quanto potrà spendere la Juve, ma quanta capacità politica hanno… secondo me zero. L’intenzione sarebbe fare quello che fecero con Higuain, ma parliamo di un altro momento e di un peso diverso: bisogna vedere anche se Marcus vuole venire da te, perché sta bene a Milano, dove può vincere lo Scudetto e persino la Champions League“, il commento del giornalista, che lancia così la possibilità di una redditizia reunion in maglia bianconera tra i figli del grande Lilian.