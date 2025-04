Svilar da Champions League: addio Roma con lo stipendio raddoppiato

Calciomercato Roma, il rinnovo di Svilar tiene banco in queste ore. Addio giallorossi con lo stipendio più che raddoppiato. Ecco cosa potrebbe succedere

Andrea Stramaccioni, alla fine del derby, parlando di lui su Dazn, ha detto che in questo momento è il migliore portiere della Serie A. E il numero uno più importante del campionato in questo momento gioca con la maglia della Roma. E speriamo lo possa fare ancora per molto tempo, visto che il futuro, nonostante le sue parole dette al Corriere dello Sport qualche settimana fa, è tutt’altro che deciso.

Ovvio che parliamo di Mile Svilar, decisivo nella stracittadina con almeno 4 parate che hanno fatto la differenza. Ha portato un punto dalla parte giusta della città il giovane estremo difensore che, a questo punto, e visti gli enormi attestati di stima che gli arrivano da più parti, vorrebbe essere ripagato anche sotto l’aspetto economico. Ha un contratto in scadenza il 30 giugno del 2027 ad un milione di euro all’anno. La Roma ha iniziato la trattativa mettendo sul piatto 2 milioni più bonus. Ma non bastano, anche perché potrebbero arrivare delle grosse e importanti offerte alla fine della stagione.

Rinnovo Svilar: ecco la situazione

Un quadro sul rinnovo questa mattina lo fa Il Messaggero in edicola: tra l’offerta e quella che è la domanda del giocatore ballano due milioni di euro. Sì, perché anche andando a vedere quello che in giro per l’Europa guadagnano i colleghi di Svilar, è evidente che lui si vorrebbe avvicinare ai top. Come lo è lui stesso, d’altronde.

Oltre questi soldi da versare annualmente sul conto corrente del giocatore, balla anche un cospicuo premio alla firma, si legge ancora. E senza accordo l’addio potrebbe essere vicino. Bayern Monaco e alcune squadre di Premier come sappiamo rimangono alla finestra e potrebbero attirare l’attenzione di Mile con un contratto anche più ricco di quello che al momento lo stesso sta chiedendo alla società giallorossa. Serve uno sforzo, ovvio. Ma visto quello che il portiere sta riuscendo a fare, crediamo che Svilar meriti tutto. Si deve blindare. Ad ogni costo.