Offrono meno della clausola: via Dybala, erede a doppia cifra

Calciomercato Roma, nonostante l’ottimismo trapelato dall’Arabia la trattativa per la cessione di Dybala non è ancora stata perfezionata. Intanto, si ragiona già sul possibile sostituto della Joya

Uscito dal campo tra gli applausi dell’Unipol Domus nonostante lo scarso minutaggio che gli è stato ritagliato, Paulo Dybala continua ad accendere le già torride ore della calda estate della Roma. Inevitabile ribadire come l’eventuale cessione della Joya orienterà in una direzione ben precisa le prossime mosse dei giallorossi.

L’attaccante argentino, però, non ha ancora dato una risposta definitiva alla ricca proposta messa sul tavolo dell’Al-Qadsiah. Nonostante l’offerta faraonica trasmessa all’entourage del calciatore, infatti, Dybala vorrebbe continuare la sua esperienza in giallorosso. Gli scatti social pubblicati dal numero 21 anche dopo la trasferta di Cagliari ne sono una testimonianza tangibile, come a voler ribadire il legame di appartenenza che lo unisce ai colori giallorossi. Ecco perché le prossime saranno ore di intense riflessioni per la Joya: l’Al Qadsiah, infatti, si aspetta una risposta in tempi relativamente brevi. Come evidenziato dal ‘Corriere dello Sport’, però, il club saudita sarebbe disposto a mettere sul piatto non più di 10 milioni di euro; una cifra comunque lontana dai 18 milioni che i Friedkin almeno inizialmente si auspicavano di poter ottenere.

Calciomercato Roma, da Dybala a Riquelme: il piano di Ghisolfi

Intanto la Roma sembra avere le idee piuttosto chiare su come investire i soldi derivanti dalla cessione della ‘Joya’. Dopo aver effettuato dei sondaggi esplorativi già nei mesi, salvo poi decidere almeno inizialmente di non affondare il colpo, i giallorossi hanno riallacciato i contatti con Riquelme dell’Atletico Madrid.

I Colchoneros – almeno formalmente – continuano a chiedere almeno 25 milioni di euro per lasciar partire il proprio jolly offensivo. La sensazione, però, è che la richiesta del club spagnolo possa essere limata (arrivando a quota 20 milioni) soprattutto se si dovesse trovare l’accordo con il calciatore, che non ha mai chiuso all’ipotesi di vestire la maglia della Roma. Ad ogni modo restano in piedi anche le piste che portano a Boga, Chiesa e Zhegrova, in un mosaico ancora tutto da comporre e per il quale saranno decisivi i prossimi giorni.