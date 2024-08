Problema alla coscia: suona l’allarme per Juve-Roma

Non ce l’ha fatta e per un problema alla coscia è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Da valutare le sue condizioni in vista di Juve-Roma

Nonostante una sessione estiva di calciomercato ancora in divenire, il primo week end di Serie A ha già regalato importanti colpi di scena. Dal canto suo, la Roma non è andata oltre uno scialbo 0-0 contro il Cagliari, denotando qualche problema a creare azioni pericolose dalle parti dell’area di rigore dei sardi. Servirà un diverso approccio agli uomini di De Rossi nel prossimo turno di campionato contro l’Empoli, preludio al big match dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

Proprio in vista della sfida contro i bianconeri emerge una novità degna di nota. Benché sia riuscito a timbrare il gol del momentaneo 2-0 della Juve contro il Como, Weah è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca. A ridosso del quarantesimo minuto di gioco, infatti, l’esterno statunitense ha cominciato ad avvertire un problema alla coscia dopo un allungo. Stringendo i denti, Weah è riuscito comunque a terminare la prima frazione di gioco, mettendo a segno anche un gol di pregevole fattura. Le sue condizioni, però, andranno comunque valutate nel corso dei prossimi giorni. Al posto di Weah è entrato Savona.