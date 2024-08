Visite mediche e firma, domino lampo: Karsdorp chiude il cerchio

Visite mediche e firma: l’effetto domino si potrebbe scatenare in maniera immediata con Rick Karsdorp che potrebbe chiudere il cerchio

Tra gli esuberi in casa Roma c’è sicuramente Rick Karsdorp che, dall’inizio della stagione, non si è mai allenato con il resto dei compagni. Ghisolfi sta cercando di piazzarlo in tutti i modi ma al momento, anche per via dei rifiuti del difensore, non è riuscito nel proprio intento.

Si è parlato di Aek Atene in Grecia, ma anche di qualche club turco pronto a prendere il giocatore che, però, non vuole perdere nemmeno un centesimo di quel contratto che lo lega ancora alla Roma per la stagione in corso. Insomma, è difficile trovare una società pronta a investire su un esubero che non accetta di diminuirsi l’ingaggio. Certo, il mercato è ancora aperto e le possibilità possono essere dietro l’angolo e una, secondo le informazioni che sono state riportate in queste ore dal portale olandese www.soccernews.nl, potrebbe essere proprio in Patria.

Karsdorp in Olanda, scatta l’effetto domino

Il Psv ad esempio è alla ricerca di un esterno dopo che Jordan Teze è passato al Monaco. Manca solo l’ufficialità, ma il giocatore ha già sostenuto le visite mediche con il club francese e quindi è tutto fatto.

Da quelle parti è spuntato anche il nome di Karsdorp, oltre quello di Gosens ad esempio anche se prima d’ora non se ne era mai effettivamente parlato. Ma la ricerca di un giocatore nell’imminenza potrebbe far virare gli olandesi appunto verso l’esubero giallorosso che sa benissimo, dal proprio canto, di non avere nessuna possibilità di giocare nel corso di questa annata. Insomma, sarebbe anche per un suo bene trovarsi una sistemazione. Vedremo ovviamente quello che succederà, con Ghisolfi che comunque in quella zona del campo sta chiudendo per Assignon e che ha anche messo Djalò della Juventus nel mirino.