Addio Roma, UFFICIALE: ha firmato fino al 2027

La Roma ha piazzato un colpo in uscita, ora c’è anche l’ufficialità: la firma è arrivata fino al 2027. Ghisolfi è riuscito nel suo intento

I giallorossi continuano a sistemare gli esuberi in attesa di capire come completare la rosa a disposizione di Daniele De Rossi. Un altro pezzo importante del puzzle è andato ad incastrarsi in queste ore. Non farà più parte della squadra.

In questo momento a tenere banco in casa Roma sono soprattutto le cessioni degli esuberi e la vicenda Dybala. La prima questione ha influenzato ampiamente la seconda, visto che la mancata uscita di Abraham e soci ha spinto Ghisolfi a trovare altre soluzioni per finanziare l’ultima parte del mercato. Dopo aver definito il passaggio in Arabia della Joya, il ds francese potrà provare a regalare a DDR gli ultimi 4-5 innesti che ancora mancano alla sua rosa.

Come detto il lavoro dell’ex dirigente del Nizza non finisce però qui, visto che tra i tanti nomi da piazzare ci sono anche quelli meno noti, che magari facevano parte della Primavera e ormai sono finiti fuori età. Uno di questi casi è Martin Vetkal, centrocampista estone del 2004, che era stato promosso in prima squadra da José Mourinho in alcuni frangenti della scorsa stagione. Mai l’esordio in una gara ufficiale ma tanti allenamenti con i più grandi.

Ghisolfi piazza un colpo in uscita: Martin Vetkal ceduto a titolo definitivo in Svezia

Vetkal è stato ceduto ufficialmente a titolo definitivo in queste ore al club svedese Idrottsförening Brommapojkarna, meglio noto come IF Brommapojkarna. Stiamo parlando di un club calcistico svedese di Stoccolma, che prende il nome da Bromma, sobborgo occidentale della capitale svedese. Il classe 2004 estone ha firmato un contratto fino al 2027 (durata di 3 anni e mezzo) ed è già stato presentato ufficialmente sul sito del suo nuovo club.

Le sue prime dichiarazioni di presentazione sono state: “Sono molto felice di essere finalmente qui, ho seguito la squadra nelle ultime partite e darò tutto affinché gli allenatori me ne diano la possibilità”. Vetkal è nato a Kohila, un sobborgo di Tallinn. A 15 anni, ha fatto il suo debutto nel campionato estone con il Tallinna Kalev, diventando il marcatore più giovane di tutti i tempi del campionato estone.

In totale ha giocato 19 partite nel campionato estone prima di essere ingaggiato nel settore giovanile dell’AS Roma, grazie alla quale il 13 ottobre 2023 ha debuttato in nazionale maggiore.