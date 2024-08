Bufera Napoli, dimissioni Conte: c’è già la data dell’addio

Il Napoli e Conte non stanno attraversando un buon momento e adesso c’è già aria di addio: la data potrebbe essere sorprendente

L’avvio della Serie A è stato un vero e proprio incubo e a Verona si sono visti tutti i limiti di cui l’ex Juve e Inter parlava da settimane. Il mercato dovrà portare delle soluzioni in modo rapido, altrimenti si rischia di rovinare tutto.

Un esordio del genere non poteva essere immaginabile nemmeno nella mente dei nemici. Un Napoli di queste fattezze, sciolto come neve al sole, per parafrasare il suo allenatore, è il più grande incubo che De Laurentiis e Conte potessero pensare. Una squadra lunga, senza anima e perforabile dal punto di vista difensivo con troppa facilità. Un 3-0 a Verona senza storia, con una resa che è apparsa evidente nel finale e ha portato alla luce delle lacune di cui si parlava già da diverso tempo.

Il pareggio incolore in Coppa Italia contro il Modena, poi trasformato in vittoria dopo i calci di rigore, aveva acceso già una spia sulla condizione della squadra partenopea. Il mercato non sta dando quanto sperato e all’appello, oltre a Neres, mancano almeno altri 3-4 innesti. Conte è stato chiaro con il presidente De Laurentiis, sulle necessità della squadra e sui rinforzi da mettere dentro. Il problema è sempre legato alla vicenda Osimhen ancora senza destinazione a dieci giorni dalla chiusura della finestra estiva.

Napoli e Conte già ai ferri corti: un suo addio entro gennaio si gioca a 5

Lukaku è in attesa del via libera per sbarcare a Napoli e dopo di lui arriverà anche un centrocampista. Tutte mosse che potrebbero però non bastare vista la smania di Conte di trovare soluzioni vincenti. Manca la capacità di soffrire e quello spirito di squadra tanto bello da sembrare esagerato sotto la gestione Spalletti. Se qualcosa non cambierà in breve tempo c’è il rischio che l’avventura dell’allenatore leccese sulla panchina partenopea possa durare davvero poco.

I bookmakers si sono già scatenati con quote non proprio altissime in tema di esonero o dimissioni. Un addio entro i primi giorni di gennaio 2025 viene pagato 5 volte la posta, praticamente meno delle chance Scudetto del Napoli. Vedremo se gli ultimi giorni di mercato e le prossime giornate di campionato potranno cambiare le carte in tavola. Al momento la strada sembra sempre più in salita.