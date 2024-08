Cessione Dybala in saldo: l’offerta choc diventa un ‘giallo’

Ecco le ultime in merito al delicato tema ‘Dybala’. Sky Sport ha diffuso le notizie più recenti sul possibile addio della Joya

La prima partita della stagione giallorossa sembrerebbe aver confuso ulteriormente le idee a tutti quei sostenitori giallorossi che si erano illusi di aver conquistato un’opinione perentoria sul mercato giallorosso e, più in particolare, sull’eventuale addio di Paulo Dybala.

Difatti, chi sembrava aver fatto pace con l’idea che la Joya abbandonasse la città eterna, è dovuto rapidamente tornare con i piedi per terra alla vista delle prodezze del fuoriclasse argentino durante la fasi finali di Cagliari-Roma, durante le quali il numero 21 ha letteralmente dispensato magie in giro per il rettangolo verde.

Negli ultimi giorni tra i vicoli della capitale, ma anche e soprattutto tra i meandri di internet, si è scatenato un feroce dibattito tra chi sostiene che Dybala sia imprescindibile al progetto di De Rossi e chi, al contrario, crede che l’approdo di Matias Soulé – erede spirituale dell’ex fantasista della Juve – e Artem Dovbyk possa compensare abbondantemente la cessione di un calciatore piuttosto fragile e costoso per le casse della società.

Intanto, a prescindere dalla questione Dybala – che in ogni caso sposterebbe una modesta quantità di capitale verso le casse giallorosse – Ghisolfi e colleghi devono necessariamente riflettere sulle persistenti lacune da colmare, rese ancor più plateali da una prestazione bipolare contro i ragazzi di Nicola.

Dybala può attendere, ma intanto l’offerta dall’Arabia precipita

La questione Dybala sta letteralmente monopolizzando le attenzioni di gran parte dei tifosi giallorossi, i quali, al posto di concentrarsi sul necessario approdo di un terzino destro, un’ala sinistra e un difensore centrale, sono stati rapiti dal possibile addio del proprio leader tecnico.

Si sa… Dybala sposta gli equilibri e, nel caso in cui non fosse sufficientemente chiaro, la partita con il Cagliari lo ha abbondantemente dimostrato: l’argentino ha persino rischiato di sbloccare il match servendo un cioccolatino sulla testa di Dovbyk, a cui è mancata la lucidità per scartarlo e regalare alla Roma i primi tre punti della stagione.

Adesso tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, pare che la fervente curiosità dei sostenitori capitolini non verrà saziata, dato che il diretto interessato non ha particolari motivazioni per prendere decisioni affrettate.

L’unica data di scadenza è naturalmente rappresentata dalla fine del mercato italiano (30 agosto), ma per quanto concerne l’offerta araba – la cui ufficialità dipenderà soltanto dall’assenso definitivo di Paulo – non vi è nessuna reale scadenza. Forte del contratto con la Roma e dell’offerta a tempo indeterminato della Saudi Pro League, Dybala può attendere e ragionare, mentre tra le vie di Roma continua a cresce il timore di veder partire il fuoriclasse per una manciata di milioni.

Intanto Gianluca Di Marzio ha comunicato ai microfoni di Sky come nelle scorse ore sia circolata una spiacevole (almeno dal punto di vista dei dirigenti giallorossi) voce riguardante l’offerta che l’Al–Qadsiah recapiterebbe sulla scrivania di Ghisolfi, nel caso in cui Dybala e il suo agente dessero il via libera all’operazione: si parla infatti di 4/5 milioni di euro in entrata, ovvero una cifra ben diversa dai 15 immaginati dal popolo giallorosso al momento della prima notizia sul possibile addio della Joya. Il giornalista di Sky, tuttavia, ci tiene a precisare come si tratti di voci e che, nel corso delle ultime 24 ore, si siano susseguite una serie di indiscrezioni dissonanti sul prezzo finale.