Da Dybala a Chiesa: “Tante bugie”

Calciomercato Roma, il futuro di Dybala rimane in bilico. E in attesa di capire la scelta della Joya di lui Iachini ha parlato in questo modo

La questione Dybala tiene banco, ovviamente. Il futuro dell’argentino è il tema caldissimo di queste ore di calciomercato, un tema che fin quando non verrà presa una decisione definitiva, sarà al centro delle cronache e non solo di quelle giallorosse.

Si attende di capire se la Joya accetterà la proposta dell’Arabia Saudita: un’offerta clamorosa sotto l’aspetto economico – si parla di 20 milioni di euro all’anno per 3 anni – che fa tremare i polsi di tutti. Vedremo quello che succederà (in uno o nell’altro caso ogni momento potrebbe essere quello giusto) e intanto, come detto, se ne continua a parlare. A prendere la parole, adesso, ci ha pensato Beppe Iachini, che è intervenuto a “Ti Amo Calciomercato”, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Ecco le parole dell’allenatore.

Iachini su Dybala: “Un ragazzo d’oro”

“Il suo addio sarebbe un peccato, perché Paulo è un grandissimo giocatore e una grandissima persona. Lasciar andar via un calciatore di questa abilità è sempre un peccato, sa prendere per mano la squadra. Non conosco bene le motivazioni, però rimane il fatto che Dybala è un grandissimo e, se dovesse andar via, la Serie A perderebbe qualcosa. Direi il miglior giocatore in assoluto del campionato, e penso che anche il club giallorosso sappia di andare a perdere un giocatore di questo livello“.

Iachini ha avuto Dybala quando era un ragazzino al Palermo. E ha anche parlato in questo modo dell’uomo: “È un ragazzo puro, vero e che si fa voler bene dovunque e da chiunque. Sicuramente è un valore aggiunto in tutti i sensi. Ripeto: la sua partenza sarebbe un peccato per i tifosi della Roma. Se possono esserci problemi di coesistenza con Soulé? Premesso che i grandi giocatori possono giocare tutti insieme, Soulé oggi mi sembra n esterno, mentre Dybala gioca vicino alla porta. Insieme potrebbero coesistere, ma ovviamente non conosco le dinamiche tecniche di De Rossi“.

Infine Iachini ha parlato anche di Chiesa:”Se non può giocare nel 3-5-2? Questa è una bugia, Chiesa nel 3-5-2 può giocare da quinto, da attaccante, da seconda punta, può fare l’ala in un 3-4-3. Nelle sue corde ha la tecnica per agire in diverse posizioni”. Insomma, chi ha allenato entrambi la vede in questo modo.