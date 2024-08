La Juve ha chiuso il colpo dell’estate: accordo e visite mediche

Dopo la vittoria sul Como, il mercato della Juventus è entrato definitivamente nel vivo: la svolta che ribalta le carte in tavola

Senza particolari problemi la Juventus ha liquidato la pratica Como nella prima gara di campionato. I tanti giovani lanciati da Motta hanno mostrato segnali piuttosto incoraggianti, prendendo in mano le redini dell’incontro soprattutto a partire dalla rete di Mbangula. Nel frattempo la dirigenza bianconera è al lavoro per regalare al proprio allenatore innesti importanti con cui implementare un organico ancora incompleto.

Dopo aver sbloccato l’affare Kalulu, che ha sciolto le riserve accettando l’offerta della ‘Vecchia Signora’, Giuntoli vuole sbloccare anche le altre trattative da tempo in cantiere. In attesa di nuovi sviluppi sul fronte Nico Gonzalez, dove potrebbe prendere forma un altro duello Juve-Atalanta, i bianconeri sarebbero riusciti a chiudere uno dei tormentoni della calda estate juventina. Secondo quanto riferito da Luca Momblano con un post apparso sul suo profilo X, infatti, Koopmeiners avrebbe ottenuto il via libera dell’Atalanta, snodo cruciale per il trasferimento dell’olandese alla corte di Thiago Motta.

Calciomercato Juventus, Momblano: “Tutto fatto per Koopmeiners”

Momblano ha poi rincarato la dose nel corso della diretta Twitch di Juventibus, non escludendo un arrivo di Koopmeiners a Torino in tempi brevi, in modo tale da potersi subito sottoporre alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul suo nuovo contratto. Il braccio di forza tra la Juventus e l’Atalanta, dunque, sarebbe arrivato al suo epilogo definitivo.

Ricordiamo come ormai da giorni il jolly olandese non si è allenato con il gruppo, ufficializzando di fatto una rottura letteralmente deflagrata nel corso delle ultime ore perché ad essa si è sovrapposto anche il caso Lookman. L’ultimo rilancio di Giuntoli, che ha messo sul piatto un’offerta complessiva da 59 milioni di euro, avrebbe dunque dato i suoi frutti: Koopmeiners è pronto a vestirsi di bianconero e a prendere in mano le redini della trequarti della Juventus.