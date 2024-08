Roma, Cassano stronca Dybala: “Un sopravvalutato, non puoi piangere se va via”

Roma, Cassano stronca Dybala: nella prima puntata del nuovo programma l’ex giallorosso ha demolito la Joya. Le sue parole

Cassano è tornato. Dopo aver rotto con Bobo Vieri e annessa Bobo Tv, il trio composto da Lele Adani, il barese appunto, e Nicola Ventola, è tornato a parlare dopo la prima giornata di campionato.

I tre hanno creato un nuovo canale Twitch e un programma, Viva El Futbol, dentro al quale analizzano le giornate della massima serie. Ovviamente si parla di tutte le squadre della Serie A, e anche della Roma. Cassano nella prima puntata ha trattato il tema Dybala: l’argentino come sappiamo potrebbe anche andare via, con gli arabi che hanno messo un’offerta sul piatto di quelle importanti e con la Roma che lo cederebbe per risparmiare sull’ingaggio. Un tema caldo in questo momento, cavalcato dal barese ex giallorosso.

Roma, le parole di Cassano

“Dybala è un sopravvalutato. Ha la stampa a favore che lo fa passare come un fenomeno. Ha un fisico di m***a, con uno starnuto sta fermo 15 partite. A Roma puoi piangere o lamentarti se va via Totti, non se va via Dybala. Stanno facendo casino, ma prima viene la Roma, poi De Rossi, poi Dybala e i calciatori”.

Poi ha parlato anche di Soulé, arrivato in estate dalla Juventus: “C’è un giocatore come Soulé che è molto più forte di lui per fisico, dribbling e personalità. È giovane, Dybala ha 31 anni, se fosse un fenomeno la Juventus non l’avrebbe mandato via. Berardi ha fatto 40 partite in meno e 12 gol in meno, ed è un anno più giovane. E lo ha fatto al Sassuolo. Dybala è un buonissimo giocatore, ma ha la stampa a favore e lo gonfiano”. Insomma, il solito Cassano. I tifosi della Roma, comunque, non la pensano allo stesso modo.