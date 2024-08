Dybala ha chiamato la Roma: accordo con l’Al-Qadsiah

Addio Dybala, accordo trovato tra il giocatore e il club arabo. Adesso è la Roma che si deve sedere al tavolo delle trattative. La situazione

Ore 17.05 – La versione di un’intesa raggiunta tra Dybala e gli arabi trova conferme in ambienti Roma, ma non nell’entourage del calciatore.

Paulo Dybala si allontana dalla Roma. L’offerta da 75milioni di euro per i prossimi tre anni ha fatto breccia nel giocatore giallorosso. Tantissimi soldi. E adesso la risposta da parte del giocatore sarebbe arrivata.

Praticamente, a quanto sembra, era il passaggio fondamentale per poi intavolare la trattativa con la Roma. Ma intanto, almeno stando alle ultime informazioni, il primo accordo quello tra il giocatore e il club arabo è arrivato.

Addio Dybala, accordo trovato

Insomma, adesso a quanto pare non rimane che solamente il conto alla rovescia. Certo, c’è da trovare l’accordo tra i due club. E ancora alla Roma, come vi abbiamo riportato prima, non è arrivata nessuna offerta ufficiale da parte degli arabi. Che potrebbe però essere pronta, anche se per 3 milioni di euro più altri 3 di bonus per un totale di 6, ci pare davvero difficile che Ghisolfi la possa accettare.

Vedremo ovviamente quello che succederà nel corso delle prossime ore. Sì, perché la sensazione è che queste siano davvero ore caldissime sul fronte Dybala. Un addio appare quasi sicuro, arrivati a questo punto, anche perché come sottolineato prima è davvero difficile dire di no a certe cifre. Adesso però la trattativa entra decisamente nella fase calda, quella che deve portare alla cessione: i due club si siederanno a tavolino per discutere del costo del cartellino e non è comunque una cosa semplice. Ma ormai l’operazione è intavolata verso una sola direzione, quella dell’addio.