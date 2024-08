Affare bollente Juve-Roma: l’indizio social scrive la parola fine

Emergono novità di rilievo su uno degli affari più chiacchierati delle scorse ore tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini

Il primo attesissimo match della stagione 2024/25 dell’As Roma è ormai storia e i ragazzi di De Rossi, dopo l’enigmatico pareggio con il Cagliari di Nicola, si stanno già proiettando verso la sfida con l’Empoli di D’Aversa. Giocare, ragionare e lavorare con il mercato ancora in corso non aiuta di certo a concentrare le proprie energie mentali sul solo obiettivo di vincere la partita successiva, soprattutto se, come nel caso di De Rossi, si ha la certezza che l’organico attualmente a disposizione verrà ulteriormente modificato nel corso dei prossimi giorni.

La sfida con i sardi, difatti, ha messo in evidenza, nel caso in cui ce ne fosse ancora bisogno, tutte quelle chiacchierate lacune a cui Ghisolfi dovrà repentinamente porre rimedio: basti pensare alla modesta (per non dire ‘nociva’) prestazione di Zaki Celik sulla fascia, ma anche alla mancanza di un vero e proprio esterno offensivo in grado di ricoprire con cognizione di causa la fascia sinistra, lasciata in balia di forzature come quella di schierare Soulé fuori ruolo (dal momento in cui il fantasista in maglia numero 18 è stato spostato a sinistra la sua efficacia è stata tragicamente ridimensionata) o anche la mancanza di una reale rotazione possibile tra i centrali difensivi, dato che lo stesso Gianluca Mancini potrebbe non risultare la scelta più adeguata in ogni situazione.

Dunque, al netto degli altisonanti e piacevoli innesti compiuti nel corso delle ultime settimane, vi è ugualmente l’esigenza di nuove operazioni in entrata, che rendano sostenibile e giustificabile la violenta rivoluzione compiuta da Ghisolfi e De Rossi. Nelle scorse ore è emerso un indizio a dir poco significativo su uno dei nomi più chiacchierati degli scorsi giorni in casa Roma.

Djaló lascia un indizio sui social: addio Juventus?

Il possibile innesto che Ghisolfi e colleghi hanno concretamente valutato negli scorsi giorni risponde al nome di Tiago Djaló, il cui trasferimento in terre giallorosse significherebbe la chiusura della questione centrali difensivi.

Per il numero 33 bianconero Ghisolfi opterebbe per un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro e Giuntoli, dal canto suo, sembrerebbe aver risposto affermativamente alla prospettiva giallorossa, se non fosse per una sottile revisione della cifra, che nella mente del direttore tecnico della Vecchia Signora salirebbe a 8 milioni di euro.

Tuttavia, mentre si attendono conferme ufficiali sull’accordo tra i due club, è emerso un indizio particolarmente indicativo dai social del centrale portoghese classe 2000. Pare infatti che, al contrario di qualche ora fa, la Juventus non compaia più tra gli account seguiti da Djaló su Instagram.

A primo acchito potrebbe apparire come una frivolezza, ma, come già sperimentato in passato, i social possono descrivere il futuro più chiaramente di quanto non facciano dichiarazioni di calciatori e società.