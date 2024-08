Milan ‘bloccato’, così cambia tutto: via libera Roma

Milan ‘bloccato’ ed il mercato della Roma potrebbe aprirsi nuovamente. Gli ultimi dieci giorni di trattative promettono grandi novità.

Il campionato del Milan non è iniziato nel migliore dei modi. Il pareggio interno contro il Torino non è il risultato atteso da Paulo Fonseca e dall’intera dirigenza milanista. Il buon precampionato dei rossoneri ha forse illuso sulla reale condizione complessiva della squadra.

La gara contro i granata ha evidenziato non soltanto una condizione non ottimale, come è ovvio che sia dal momento che siamo ancora ad agosto, ma un assetto di squadra che ha manifestato lacune evidenti. Il pareggio di Okafor al 95esimo minuto ha evitato uno sciame di polemiche che alla prima di campionato è sempre meglio evitare. Il mercato è ancora a disposizione. Gli ultimi dieci giorni potrebbero portare novità in casa Milan. Dell’esordio stagionale del Milan, di un pareggio inaspettato alla prima di campionato, ha parlato il giornalista del Corriere della Sera, Carlos Passerini. Una disamina attenta che si focalizza sul reparto che, al momento, appare in piena evoluzione: il centrocampo. L’arrivo di Fofana potrebbe preludere ad un altro ingresso.

Milan ‘bloccato’, semaforo verde per la Roma

Youssouf Fofana è l’ultimo arrivato in casa Milan. Il centrocampista francese è arrivato a rinforzare la mediana rossonera ma per la compagine di Paulo Fonseca potrebbe non essere finita qui. Lo pensa anche Carlos Passerini che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Milan Live. Toccando la questione Koné, Passerini ha chiosato: “Si sta provando a prendere Koné. Mi sembra chiara, però, la situazione: se non si sfoltisce a centrocampo lui non arriva“.

Secondo il giornalista del Corriere della Sera il mercato del Milan potrebbe non essere finito. La società rossonera sta inseguendo Emmanuel Koné, classe 2001, centrocampista francese del Borussia Monchengladbach. Per provare a chiudere la trattativa, però, il Milan deve cedere alcuni suoi centrocampisti, da Adli a Pobega fino a Bennacer. Situazione, quindi, tutt’altro che facile. La difficoltà del Milan potrebbe favorire la Roma, anch’essa interessata al giovane centrocampista francese. Anche la Roma, come la società rossonera, dovrà, però, prima cedere qualcuno a centrocampo. Il nome più probabile è quello di Edoardo Bove. Il Borussia Monchengladbach chiede per Emmanuel Koné una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Il Milan c’è. La Roma anche.