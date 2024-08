Roma sbloccata, affare fatto: c’è già il sostituto

Si sblocca il mercato della Roma con un nuovo arrivo: la trattativa è praticamente definita e c’è già il nome del sostituto per il suo club

De Rossi può sorridere e in vista di Roma-Empoli dovrebbe poter contare su una pedina davvero molto importante. Il terzino destro è una delle priorità dall’inizio di questa sessione di mercato e finalmente adesso si accelera per la chiusura dell’affare.

Il primo obiettivo del mercato della Roma che varcherà i cancelli di Trigoria sarà il terzino destro. A prescindere da cosa accadrà con Paulo Dybala, Florent Ghisolfi sa di dover fare uno sforzo per accontentare il suo allenatore. Dopo aver sondato a lungo l’opzione Abdulhamid, adesso tutti gli occhi sono puntati su Lorenz Assignon. Il francese è sempre stato la prima scelta, una volta appurata l’impossibilità di arrivare a Bellanova (che andrà all’Atalanta per 22 milioni di euro).

Il giocatore del Rennes è trattato da settimane e per convincere Massara a lasciarlo partire, il ds giallorosso dovrà mettere sul piatto una cifra di 10 milioni di euro, tra prestito e riscatto (che diventerà obbligo alle prime presenze stagionali). Assignon può ricoprire alla grande il ruolo di esterno basso in una difesa a 4 e presenza senza dubbio quelle caratteristiche che tanto piacciono a De Rossi. Qualità fisica e tecnica per arrivare sul fondo e crossare palloni interessanti, tutto ciò che Celik non ha offerto in questi due anni.

La Roma mette le mani su Assignon: il Rennes ha già pronto il sostituto

La buona notizia indiretta su Assignon arriva dalle mosse del Rennes. Si perché prima ancora che arrivi l’ufficialità del passaggio del classe 2000 alla Roma, Massara sembra aver piazzato già il colpo del sostituto, che dovrebbe essere Paul Joly, 24enne dell’Auxerre, rivelazione della scorsa stagione in Ligue 2. Secondo la stampa francese l’affare è praticamente in dirittura d’arrivo e questo potrebbe portare presto all’annuncio anche di Assignon.

De Rossi spera di averlo a disposizione prima di Roma-Empoli, per iniziare ad affinare in modo migliore i meccanismi difensivi. Al momento la prima necessità è quella di migliorare proprio a destra. Non è da escludere che con la partenza di Dybala possa arrivare a breve anche il difensore centrale, per andare ad allungare le scelte in quella zona di campo. Il tempo stringe e le mosse da mettere a punto sono sempre molte.