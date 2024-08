Taglio d’ingaggio e fine del tormentone: Chiesa ha detto sì

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni sul futuro di Federico Chiesa non possono essere trascurate. Ecco come cambiano le cifre dell’operazione

In attesa della risoluzione del caso Dybala, un rebus che fino a questo momento non ha ancora conosciuto uno sbocco definitivo, la Roma sta provando a sbloccare le diverse trattative che la vedono coinvolta. Dopo aver chiuso per Soulé e Dovbyk, però, il mercato giallorosso sta facendo registrare una brusca frenata, potenzialmente deleteria a pochi giorni dalla chiusura ufficiale della campagna trasferimenti.

Posto che l’eventuale cessione di Dybala orienterà in un modo piuttosto che in un altro l’asse delle trattative di Ghisolfi, continuano a non essere pochi i profili sul taccuino del ds della Roma nella cui lista, ad esempio, non è mai sparito il nome di Federico Chiesa. Messo ai margini dal progetto Juventus, l’esterno offensivo italiano si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro. Dopo aver praticamente trovato l’accordo con la ‘Vecchia Signora’ nelle scorse settimane, la Roma non ha più affondato il colpo, continuando però a vigilare sul da farsi. Accostato anche a Milan ed Inter, che per il momento sembrano avere altre priorità, negli ultimi giorni Chiesa è entrato prepotentemente nella lista dei desideri del Barcellona.

Calciomercato Roma, Chiesa-Barcellona: ingaggio a cifre ‘ridotte’

Sebbene continui ad essere impegnato nel difficile tormentone legato alle cessioni, il club blaugrana ha cominciato a sondare con un certo interesse la situazione riguardante il futuro di Chiesa. Dopo aver visto sfumare Nico Williams, i catalani ha cullato per qualche ora il sogno Leao, salvo poi ritornare con i piedi per terra visti i proibitivi costi dell’eventuale operazione. L’affare Chiesa, invece, potrebbe viaggiare su binari molto più concreti.

A bilancio per circa 14-15 milioni di euro, il figlio d’arte potrebbe infatti accontentarsi di un ingaggio da circa 4,5 milioni di euro a stagione da parte del Barcellona, ridimensionando le proprie pretese economiche. I segnali che trapelano dalla Catalogna, sotto questo punto di vista, risultano incoraggianti. A scriverlo è Repubblica, che spiega come la probabile risoluzione del caso Chiesa permetterebbe alla Juventus di completare l’organico con maggiore facilità, cedendo quello che nelle ultime settimane è diventato un vero e proprio esubero.