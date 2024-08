Via libera Juventus, UFFICIALE: finisce fuori rosa anche lui

Via libera per la Juventus, adesso è anche ufficiale dopo le parole del tecnico. Il giocatore è finito fuori rosa e potrebbe essere un’occasione last minute

C’è un club che ha un rosa incredibile e che sta iniziando, forse, a fare dei tagli. Anzi, leviamo il forse, perché le parole del tecnico italiano confermano questa cosa. Insomma, avete capito che parliamo del Chelsea, che non solo ha oltre 40 giocatori tesserati, ma che ha anche preso nelle scorse ore Joao Felix.

Un altro esterno offensivo per Enzo Maresca, che al debutto ci ha rimesso le penne contro il Manchester City di Guardiola, e che ha il difficile compito di riuscire a riportare la formazione londinese in Champions League. La rosa è sicuramente di spessore, visti anche i tagli ufficiali che ci sono stati. Uno di questi, così come confermato appunto dall’allenatore, è quello di un elemento che nei mesi scorsi anche se in maniera non proprio forte era stato accostato alla Juventus. Poi, per un poco, si sono perse le tracce. Ma adesso potrebbe diventare un’occasione last-minute, una di quelle da tenere davvero in considerazione.

Via libera Juventus, Sterling fuori rosa

“Cerco solo di essere onesto – ha svelato Maresca – ho detto a Raheem che farà fatica a ottenere minuti con noi”. Insomma, una presa di posizione ufficiale nei confronti di Sterling che è sicuramente da interpretare come un via libera per il giocatore inglese che, se vuole giocare, dovrà trovarsi una nuova sistemazione.

La Juventus, come detto e come sappiamo, è alla ricerca di almeno un esterno offensivo per andare a sostituire il buco che verrà lasciato da Federico Chiesa – in uscita – e potrebbe tentare anche il colpo dell’ultim’ora, quello last minute, quello che potrebbe regalare un giocatore di spessore a Thiago Motta che, nella prima uscita della nuova stagione contro il Como, ha giocato prima con Mbangula e poi con Savona che ha preso il posto di Weah. In poche parole è una pista da tenere in considerazione, anche se al momento non pare proprio essere così calda.