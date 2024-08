Smalling via dalla Roma sul gong: hanno calato il tris

Dopo aver archiviato il caso Dybala, la Roma sarà chiamata ad un vero e proprio tour de force negli ultimi giorni della sessione di calciomercato. Le ultime su Smalling

Non è stata una giornata come le altre per i tifosi della Roma. Le notizie riguardanti il futuro di Paulo Dybala, che ha rispedito al mittente la ricca offerta saudita per restare nella Capitale, hanno contribuito a rendere il clima elettrico. Ad ogni modo le mosse di Ghisolfi in quest’ultima tornata della sessione di calciomercato dovranno giocoforza ricevere una scossa.

Oltre a rinforzare l’organico con innesti mirati per puntellare i reparti scoperti, infatti, l’area tecnica capitolina vuole privarsi di quei calciatori la cui centralità nel progetto è stata fortemente messa in discussione. Le ultime indiscrezioni riguardanti il futuro di Chris Smalling, ad esempio, ne sono una testimonianza inequivocabile. Dopo essersi lasciato alle spalle una stagione caratterizzata da molte noie fisiche, l’ex difensore di United e Tottenham ha rispedito al mittente la proposta arrivata dall’Arabia. Una presa di posizione che in un certo senso ha complicato i piani della Roma, che ora sta sondando il terreno per provare a capire quale possa essere la soluzione più congeniale per Smalling.

Calciomercato Roma, possibile traccia Smalling-Bundesliga: lo scenario

Secondo quanto evidenziato da LaRoma24, una pista che la Roma starebbe provando a battere per risolvere la questione Smalling porterebbe dritti in Bundesliga: Eintracht Francoforte, Borussia Dortmund e Stoccarda rappresenterebbero tre tracce da monitorare con attenzione nei prossimi giorni.

In un mosaico ancora tutto da comporre non bisogna comunque trascurare il nodo ingaggio. Ricordiamo, infatti, che Smalling percepisce quasi 4 milioni di euro netti a stagione: ostacolo che, ad esempio, fino a questo momento ha impedito alla Fiorentina di affondare il colpo. Sta di fatto che le mosse della Roma, orientata ad acquistare un altro centrale, sono una testimonianza tangibile del desiderio dei giallorossi di voltare pagina.