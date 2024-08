Doppia mazzata Juve: Chiesa e il suo erede sono saltati

La Juventus deve incassare una doppia mazzata sul fronte Chiesa: adesso Giuntoli deve cambiare strategia. I tifosi sono preoccupati

Il ds della Vecchia Signora sta valutando diverse piste di mercato sia in entrata che in uscita e la situazione più complicata resta sempre quella di Federico Chiesa. L’esterno della Nazionale deve trovare al più presto una sistemazione.

Le mosse di mercato della Juventus si intersecano con quelle del Barcellona, in diversi modi. I bianconeri stanno cercando di chiudere alla grande la finestra estiva di mercato, con almeno un paio di colpi decisivi. Thiago Motta non vede l’ora di poter mettere le mani su Koopmeiners, per poi concentrarsi sull’esterno offensivo. Chiesa è stato accostato in queste ore proprio ai catalani, soluzione ideale per Giuntoli che non vorrebbe lasciarlo in Italia (sempre insidiosa la concorrenza dell’Inter). Una volta sistemata la situazione dell’ex Viola si andrà dritti su Nico Gonzalez, non convocato per la sfida di Conference League dei ragazzi di Palladino. L’argentino sembra essere il prescelto, anche perché le alternative al momento sono più difficili da raggiungere.

Uno su tutti è Jadon Sancho, inserito ai primissimi posti della lista di Motta per la batteria delle ali. Il talento inglese cresciuto nel Manchester City ed esploso al Borussia Dortmund (dove è tornato in prestito nell’ultima stagione dopo la parentesi allo United) non rimarrà in Inghilterra. Su di lui c’è forte il pressing proprio del Barcellona di Laporta e Deco.

Juventus insidiata dal Barça per Jadon Sancho: Deco fa sul serio per portarlo in Spagna

Jadon Sancho, 24 anni, ha giocato in totale 83 partite con lo United, mettendo a referto 12 gol, 6 assist e un totale di 5.000 minuti. La vera esplosione l’ha avuta con il Borussia Dortmund, sia nella prima esperienza che nell’ultima stagione, quando addirittura è riuscito a raggiungere la finale di Champions League.

L’attaccante inglese viene valutato dal club di appartenenza una quarantina di milioni di euro e per il momento non c’è stata apertura per il prestito. La Juventus ha provato a strappare il sì ai Red Evils per Sancho ma ha trovato sempre la strada sbarrata. Il Barça dal canto suo vorrebbe strappare un acquisto temporaneo ma ha problemi a pagare per intero il contratto piuttosto oneroso del classe 2000. Deco, direttore sportivo dei blaugrana, sta riflettendo su questo aspetto e sa che il giocatore è molto gradito al tecnico Flick. Se riuscisse a mettere le mani sull’ex Dortmund probabilmente decadrebbe ogni interesse su Chiesa e questo interessa quindi da vicino anche alla Juventus. Gli intrecci di mercato sono infiniti.