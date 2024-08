Dybala oggi saluta la Roma: incontro e addio

Calciomercato Roma, addio Dybala: incontro nella notte tra le parti e partenza ormai ad un passo. Oggi giornata decisiva

Dybala in Arabia, ormai ci siamo. Dopo aver accettato l’offerta araba dell’Al-Qadsiah di 75 milioni di euro per i prossimi tre anni, nella notte c’è stato un incontro tra la Roma, il club che vuole l’argentino e gli agenti del giocatore. Si è chiuso tardissimo, ma le parti stanno cercando un’intesa.

A rivelare che oggi potrebbe essere realmente la giornata decisiva ci ha pensato Gianluca Di Marzio, che ha pubblicato un aggiornamento sul proprio profilo X. Il giornalista di Sky ha scritto questo: “Per Dybala è finito da pochi minuti l’incontro tra la Roma e l’Al-Qadsiah e gli agenti dell’attaccante. Parti molto vicine, ma si dovrà continuare a parlare giovedì (oggi, ndr) per arrivare alla chiusura definitiva”.

Calciomercato Roma, Dybala: oggi si chiude

Insomma, Dybala è pronto alla partenza, e quasi sicuramente domenica sera contro l’Empoli all’Olimpico nella prima uscita ufficiale in casa della stagione dopo il pareggio di Cagliari non sarà agli ordini di Daniele De Rossi. Molto si potrebbe anche capire dalle immagini che verranno fuori dall’allenamento di oggi, se l’argentino sarà con i compagni oppure no, in attesa di prendere un aereo che lo porterà dall’altra parte del Mondo per fargli iniziare quella che effettivamente sarà una nuova vita per lui e per la sua famiglia.

La sensazione, infine, è che ormai si possa chiudere davvero oggi. Le parti si sono avvicinate in maniera importante e c’è anche curiosità di capire quali saranno le cifre che porteranno a questa cessione. Ieri si è parlato di 3milioni di euro più bonus per arrivare a 6. Magari visto l’enorme stipendio che gli arabi garantiranno all’argentino la Roma potrebbe staccare un assegno di maggiore portata. La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina parla di di 4-5 milioni come base più altri 5 di bonus per arrivare almeno a 10. Vedremo. Ma ormai è addio.