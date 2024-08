Erede Dybala, il Real Madrid tifa Roma

Erede Dybala, oltre Zhegrova i giallorossi hanno messo nel mirino un altro elemento. Anche il Real Madrid tifa per la Roma

Se da un lato la Roma ha ormai (o quasi) ceduto Paulo Dybala, dall’altro Ghisolfi sta cercando di regalare dei rinforzi a Daniele De Rossi. Serve gente di qualità anche lì davanti, una cosa che l’argentino garantiva e anche molto. Nel mirino c’è Zhegrova, ma non solo.

E secondo le informazioni che sono state riportate in Spagna, precisamente da As, il nome Ghisolfi ce lo ha sul taccuino. Non sarà semplice per un motivo particolare: Sergio Arribas, trequartista dell’Almeria, ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro e un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno del 2029. Da quelle parti sanno comunque che sarà difficile tenerlo e i contatti sono già stati avviati dal club giallorosso.

Erede Dybala, c’è Arribas nel mirino

Inoltre in questa operazione c’è anche il forte interesse del Real Madrid. Sì, perché i Blancos, quando hanno ceduto il giocatore, ha tenuto una percentuale del 50% sulla futura rivendita. E sappiamo benissimo come i soldi, per tutti i club, sono importanti. Magari Perez si aspetta di incassare 20 milioni, ma appare davvero difficile che la Roma prenda il giocatore pagando la clausola presente sul contratto.

Ghisolfi comunque tratta, e adesso vuole accelerare anche per via della cessione ormai imminente di Dybala. La Joya, come abbiamo scritto questa mattina, ha in programma degli incontri con la Roma e con gli arabi nella giornata di oggi per cercare di trovare quella che è la quadra dell’addio. I capitolini piazzeranno in tutto questo una plusvalenza – l’argentino era arrivato come tutti ricordiamo a parametro zero –