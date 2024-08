Dalla Champions alla Roma: ecco l’erede di Dybala

Dybala sblocca la Roma: l’addio della Joya apre degli scenari importanti per i giallorossi. Ecco il prossimo innesto per De Rossi

L’addio di Paulo Dybala (oggi dovrebbe essere il giorno della chiusura dell’affare) permette a Ghisolfi di risparmiare sull’ingaggio del giocatore, di piazzare una plusvalenza e di dare un’accelerata al mercato della Roma in questa ultima settimana, poco più, di trattative.

I giallorossi perdono un giocatore importante, uno di quelli in grado di fare totalmente la differenza, e adesso anche De Rossi si aspetta dei rinforzi: ne ha parlato senza mezzi termini dopo la gara di Cagliari, confessando quale sarebbe la sua preoccupazione maggiore. I nomi sulla lista ci sono, soprattutto in attacco dove il club cerca un esterno offensivo. Come sappiamo nel mese scorso si era parlato con molta insistenza di Chiesa, ma le richieste del bianconero ai margini della Juventus sono troppo alte. Anche per Riquelme l’Atletico Madrid chiede tantissimi soldi – spiega il Corriere dello Sport in edicola questa mattina – quindi l’opzione, oltre Boga che rimane nel mirino, è un’altra.

Calciomercato Roma, occhi su Zhegrova

Il profilo secondo il quotidiano romano è quello che porta a Zhegrova del Lille. Il kosovaro non sarebbe male e potrebbe essere il rinforzo giusto per DDR. Venticinque anni, quindi anche come età un profilo che la Roma potrebbe volere, in questa stagione ha già giocatore nelle qualificazioni alla Champions League e in 3 presenze ha realizzato 2 reti. Quindi è uno che vede la porta anche con una certa insistenza, e questo non può che essere un bene.

Insomma, i giallorossi adesso devono accelerare. Se lo aspetta l’allenatore e se lo aspettano i tifosi che manderanno giù una cessione importante di quelle quasi inaspettate dopo la scadenza della clausola di 12milioni di euro del 31 agosto. Ma come abbiamo sempre detto il calciomercato è strano e tutto può davvero cambiare in pochissimo tempo. La situazione Dybala ne è la prova.