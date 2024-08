Scambio con il Napoli, non è ancora finita: last minute Roma

Calciomercato Roma, mentre il Napoli lavora per lo scambio a centrocampo rispunta un ritorno di fiamma in casa giallorossa. Possibile affare last minute con lo scippo in Serie A.

Le ultime ore del calciomercato in casa Roma si concentrano sul futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha accettato la maxi offerta proveniente dall’Arabia Saudita ed ora i giallorossi si sono incontrati con l’Al-Qadsiah per le cifre dell’operazione in uscita. L’eventuale partenza della Joya vede Florent Ghisolfi a caccia di nuovi rinforzi, sia in attacco che nel pacchetto difensivo a disposizione di Daniele De Rossi. In attesa di segnali ufficiali in un senso o nell’altro sul futuro dell’argentino, rispunta un interessamento della squadra giallorossa per un centrocampista della Serie A finito nel mirino del Napoli di Antonio Conte.

Roma sospesa intorno al futuro di Paulo Dybala, con il calciatore che sembra avere accettato la destinazione Arabia Saudita. L’eventuale addio alla Joya stravolgerebbe di fatto gli scenari del calciomercato estivo in casa giallorossa, quando manca una manciata di giorni alla chiusura della sessione ordinaria. Nel conto dei nuovi arrivi mancano ancora diverse caselle da colmare per Florent Ghisolfi, ancora a caccia di un rinforzo per la corsia di destra e nel pacchetto dei centrali difensivi. Inoltre, in caso di addio all’ex Juve, anche in attacco mancherebbe un esterno offensivo da consegnare a Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, scambio Napoli per Amrabat: anche i giallorossi monitorano

Detto delle priorità in entrata in casa Roma, che non includono il centrocampo al momento, spunta un rinnovato interesse per un obiettivo in Serie A. Parliamo di Sofyan Amrabat, tornato alla Fiorentina nei mesi scorsi e finito nel mirino di Antonio Conte.

Il Napoli sta lavorando ad uno scambio con la squadra toscana che includa il trasferimento di Michael Folorunsho alla corte di Raffaele Palladino. Ma anche la Roma torna a monitorare la pista Amrabat, come evidenziato da Attilio Malena su X. Le priorità in entrata sono altre, soprattutto se dovesse restare Edoardo Bove a Trigoria, ma non è escluso un tentativo last minute per il centrocampista reduce da una stagione al Manchester United.