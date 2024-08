Accordo al traguardo, Dybala vola in Arabia: tutte le cifre dell’affare

Calciomercato Roma, sono ore frenetiche intorno al futuro di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è al passo d’addio dopo aver accettato la maxi offerta proveniente dall’Arabia Saudita.

Sono ore frenetiche quelle che coinvolgono il futuro di Paulo Dybala, sempre più vicino all’Arabia Saudita. L’attaccante argentino nella giornata di oggi ha accettato la maxi offerta di ingaggio proveniente dall’Al-Qadsiah ed ora il club saudita tratta con la Roma per il cartellino dell’ex Juventus. Il sì dell’attaccante sudamericano ha di fatto aperto il tavolo della trattativa tra la Roma e la squadra araba. Ecco le ultimissime sul numero 21 giallorosso, al termine del lungo summit tra i due club.

La lunga riunione tra la Roma e l’Al-Qadsiah per Paulo Dybala è terminata in questi minuti. Il tavolo della trattativa è stato aperto dopo che l’attaccante argentino ha accettato la maxi offerta proveniente dal club arabo. Secondo le ultime indiscrezioni si avvicina la fumata bianca decisiva che vede il numero 21 giallorosso lasciare Trigoria dopo due stagioni. Era l’estate del 2022 quando il classe ’93 sbarcava nella Capitale dopo la scadenza del contratto con la Juventus, ora la storia d’amore tra la Joya e la squadra giallorossa sembra arrivare ai titoli di coda finali.

Calciomercato Roma, Dybala a un passo dall’Arabia Saudita: offerta al ribasso

Secondo le ultime indiscrezioni tutte le parti sono vicine all’accordo finale per definire il passaggio di Paulo Dybala in Arabia Saudita. La Roma dovrebbe guadagnare circa 4 milioni più bonus dalla cessione del cartellino dell’ex Juventus, decisamente meno rispetto ai 12 milioni previsti nella clausola rescissoria, scaduta a fine luglio.

La telenovela Dybala arriva al traguardo con il passaggio della Joya nella Saudi Pro League. L’Al-Qadsiah sembra pronto a ricoprire d’oro l’attaccante sudamericano, pronto a firmare un triennale da circa 80 milioni in tutto. Ora la storia di Paulo Dybala con la maglia della Roma sembra arrivata ai titoli di coda, con i giallorossi che in meno di dieci giorni saranno chiamati a pescare nuovi rinforzi per Daniele De Rossi.