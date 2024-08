Dybala in Arabia, non c’è ancora l’accordo definitivo: cosa manca per chiudere

Su Paulo Dybala in Arabia Saudita, dopo una prima notizia circolata nel primissimo pomerggio, bisogna sottolineare che non c’è ancora l’accordo definitivo.

La Roma di Daniele De Rossi ha pareggiato nel primo turno di campionato contro il Cagliari di Davide Nicola. I giallorossi hanno disputato un buon match, anche se hanno concesso qualche occasione di troppo ai sardi.

Nel corso della seconda frazione di gara, proprio per cercare di strappare i tre punti, Daniele De Rossi ha inserito anche due giocatori che solo sulla lista dei giocatori che potrebbero essere ceduti nei prossimi giorni, ovvero Tammy Abraham e Paulo Dybala. Proprio sul futuro di quest’ultimo, di fatto, in queste ore si stanno riscontrando tante indiscrezioni di calciomercato.

Nel primo pomeriggio, infatti, la redazione di ‘Sky Sport Italia’ ha lanciato la notizia di un accordo tra Paulo Dybala ed il team saudita dell’Al-Qadsiah. Tuttavia, proprio in questi ultimissimi minuti, bisogna segnalare una notizia che evidenzia come il fatto che non ci sia ancora un’intesa definitiva tra le parti.

Calciomercato Roma, non c’è ancora il sì definitivo per la cessione di Paulo Dybala all’Al-Qadsiah: le ultimissime notizie

Come riportato dal portale italiano ‘calciomercato.it’, infatti, ci sono stati sì dei passi in avanti per il trasferimento di Paulo Dybala all’Al-Qadsiah, ma non c’è ancora un accordo totale tra tutte le parti di questa trattativa.

Il nodo ancora da sciogliere, di fatto, è quello che riguarda la cifra che dovrebbe incassare la Roma dalla cessione di Paulo Dybala (che in Arabia Saudita dovrebbe percepire la bellezza di 80 milioni di euro in tre anni). In giornata, inoltre, ci sarà un ulteriore incontro tra le parti per cercare di chiudere l’operazione. Ricordiamo che l’agente dell’argentino (Carlos Nevel) è nella Capitale per definire il futuro del suo assistito.