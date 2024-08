Scambio improvviso per Chiesa: la Juve gli ha già detto addio

Dopo aver ufficializzato l’innesto di Kalulu, la Juve vuole continuare a rafforzare l’organico. Intanto, continua a tenere banco il caso Chiesa

Archiviato il largo successo ottenuto contro il Como, per la Juventus è già tempo di guardare oltre. La prossima sfida di campionato, infatti, vedrà i bianconeri di scena al ‘Bentegodi’: Yildiz e compagni se la vedranno con l’Hellas Verona, reduce dal clamoroso exploit contro il Napoli. A tenere banco, però, continuano ad essere le indiscrezioni di mercato.

Oltre alla questione Koopmeiners, dove continua imperterrito il muro contro muro dell’Atalanta, la Juve sarà chiamata a risolvere anche il nodo Chiesa. Una questione importante, visto che il jolly italiano non rientra più nel progetto tecnico della ‘Vecchia Signora’ ed ha il contratto in scadenza nel 2025. Nonostante l’interessamento di diversi club italiani, Roma su tutti, il figlio d’arte sembra ora diretto in Catalogna. Sebbene una vera e propria trattativa tra il Barcellona e la Juventus non sia cominciata, infatti, i blaugrana sembrano essere intenzionati ad affondare il colpo per l’esterno offensivo bianconero dopo aver fallito i vari assalti a Nico Williams.

Calciomercato Juventus, dalla Catalogna: il Barcellona prova ad inserire delle contropartite per Chiesa

Posto che la Juventus sarebbe aperta ad accettare anche un’offerta da 15 milioni di euro, dalla Catalogna riferiscono della possibilità dell’inserimento di qualche contropartita tecnica per abbassare l’esborso cash. A riferirlo è El Nacional, che spiega come i blaugrana siano intenzionata mettere sul piatto profili come quelli di Andreas Christensen, Íñigo Martínez e Lenglet.

Si tratta di calciatori che, però, non scaldano più di tanto la ‘Vecchia Signora’, che dopo l’acquisto di Kalulu potrebbe decidere di investire soprattutto sugli esterni, laddove ne riscontrasse la necessità. Nel ventaglio di nomi che il Barcellona potrebbe mettere sul piatto della bilancia ci sarebbe anche quello di Ansu Fati: anche in questo caso, però, la Juventus non sarebbe particolarmente intrigata all’idea di intavolare un’operazione per l’ex ala offensiva del Brighton. Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi.