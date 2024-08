Ultimo tango Dybala: la giornata dell’argentino a Trigoria

Ultimo tango Dybala: la giornata dell’argentino che questa mattina è regolarmente a Trigoria. Ecco cosa sta succedendo

Ormai è addio. Che si consumerà questa mattina dentro Trigoria. Ieri è stata la giornata della svolta per Paulo Dybala, che ha accettato l’offerta da 75milioni di euro per i prossimi tre anni da parte degli arabi e che adesso attende solamente l’accordo tra i due club per chiudere le valigie e cambiare totalmente vita.

La squadra di Daniele De Rossi in vista della prossima gara in campionato contro l’Empoli si sta allenando questa mattina a Trigoria. Il tecnico sta cercando soluzioni per il prossimo impegno in attesa anche dei rinforzi di mercato che Ghisolfi spera di piazzare nello spazio di breve tempo.

Dybala a Trigoria per salutare

Anche Dybala è presente al centro sportivo giallorosso. Non sappiamo se si allenerà – difficilmente comparirà anche nel solito video che il club pubblica nelle prime ore del pomeriggio – ma è certo che è al Fulvio Bernardini per salutare i compagni e tutti gli uomini che hanno lavorato vicino a lui in questi due anni di giallorosso.

Sembrava potesse rimanere, soprattutto dopo che la clausola rescissoria era scaduta – di 12milioni di euro – lo scorso 31 luglio. Ma davanti a questa montagna di soldi è sempre difficile dire di no. Certo è che nemmeno la Roma ha fatto di tutto per tenerlo, un segnale che il rapporto ormai era quasi alla conclusione. Ghisolfi, che piazzerà comunque una plusvalenza, è in attesa di ricevere l’offerta ufficiale da parte del club arabo: ieri si è parlato di 3milioni di euro come base fissa più altri 3 per arrivare a 6 totali. Non appare cosa semplice riuscire a chiudere a queste cifre, ci si potrebbe comunque avvicinare ai 10 milioni per stringersi la mano. Vedremo. Con la sensazione che, quella di oggi, sarà comunque la giornata decisiva.