Accordo Roma, boom Ghisolfi: firma fino al 2029

Calciomercato Roma, Florent Ghisolfi trova l’accordo per la firma fino al 2029. Ecco le ultime sulla pista più calda per il pacchetto difensivo della squadra giallorossa.

La telenovela legata al futuro di Paulo Dybala si è conclusa ieri con il colpo di scena che ha visto l’argentino annunciare la sua permanenza a Roma. La notizia, lanciata dallo stesso attaccante via social, ha colto tutti di sorpresa quando la firma della Joya in Arabia Saudita sembrava ormai cosa fatta. Il rifiuto dell’ex Juventus ha caratterizzato le ultime frenetiche ore del calciomercato giallorosso, con Florent Ghisolfi che non perde di vista gli ultimi obiettivi in entrata, a sette giorni dalla fine della sessione estiva. Il dirigente transalpino ha rotto gli indugi e trovato l’accordo per la firma fino al 2029 col calciatore, ora manca solo l’intesa economica per il cartellino per la fumata bianca decisiva.

Salutato Marash Kumbulla, passato in prestito all’Espanyol, e col futuro di Chris Smalling ancora in bilico, Ghisolfi ha scelto Kevin Danso come primo obiettivo in difesa della Roma. Il centrale austriaco, come anticipato diversi mesi fa dalla nostra redazione, è il nome più caldo per il pacchetto difensivo della squadra giallorossa. Florent Ghisolfi lo portò al Lens nel 2021 ed ora può strapparlo alla squadra francese a fronte di un’offerta da oltre 20 milioni di euro. La valutazione del cartellino dell’austriaco ha visto l’Atalanta mollare la presa per il classe ’98, che ha già dato l’ok al trasferimento nella Capitale nelle scorse ore.

Calciomercato Roma, Ghisolfi non molla Danso: accordo per cinque anni

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, Florent Ghisolfi ha trovato anche l’accordo per la firma sul contratto del difensore austriaco. Il quotidiano sportivo parla di un contratto quinquennale già pronto per Kevin Danso.

Il difensore austriaco andrebbe a rafforzare la batteria di difensori centrali, al momento rappresentata dal duo Ndicka – Mancini come titolari e Chris Smalling come alternativa di ruolo. La fumata bianca che porti alla firma fino al 2029 può arrivare a stretto giro di posta, le prossime ore si preannunciano decisive.