Calciomercato Roma, scambio bollente sul piatto: cambia la contropartita

Calciomercato Roma, i giallorossi sono intenzionati ad andare fino in fondo nella trattativa: prosegue l’affare tra i due club

Gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato regalano spesso colpi di scena e tracce improvvise. Ne sanno qualcosa i tifosi della Roma, che nella giornata di ieri hanno accolto con soddisfazione l’esito della telenovela Dybala che alla fine ha deciso di restare nella Capitale. Il discorso riguardante la ‘Joya’, però, si inserisce in un contesto più ampio che riguarda gli esterni offensivi.

Proprio in questo contesto, del resto, si inseriscono le ultime indiscrezioni riguardanti l’accostamento sempre più concreto di Ngonge alla Roma. Vera e propria meteora nei primi mesi della sua esperienza al Napoli, l’ex jolly offensivo dell’Hellas Verona sarebbe ora finito nel mirino dei giallorossi. Nelle ultime ore si era vociferato della possibilità di uno scambio di prestiti Roma-Napoli che avrebbe coinvolto Ngonge e Bove. I contatti tra i due club sono andati avanti ma diverse sarebbero ora le possibili ‘pedine’ per sbloccare l’affare. Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, infatti, gli azzurri e i giallorossi starebbero lavorando ad uno scambio – evidentemente a titolo definitivo – tra Ngonge e Zalewski. L’esterno polacco, seguito con interesse dal Psv, era stato accostato anche al Milan nell’ottica di una possibile maxi operazione con i rossoneri. Ngonge-Zalewski, ecco l’ultima idea di mercato tra Roma e Napoli: contatti concreti tra le parti e scenario in evoluzione.