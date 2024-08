Doccia gelata Roma: salta la plusvalenza

Emergono novità di rilievo in merito ad un’operazione in uscita in grado di ricaricare le casse giallorosse in vista degli ultimi giorni di mercato

Mentre Florent Ghisolfi accelera per garantire a Daniele De Rossi una rosa all’altezza delle aspettative, la città eterna è in visibilio per la propria Joya e, dunque, le varie questioni del calciomercato giallorosso sembrerebbero essere scivolate in un insignificante vicolo della capitale, mentre nelle piazze il nome di Paulo Dybala viene intonato a gran voce.

La gioia per la permanenza della Joya appare incontenibile, soprattutto considerando le pittoresche circostanze con cui il popolo giallorosso è venuto a conoscenza del rifiuto alla Saudi Pro League, in un momento in cui le sorti del fantasista argentino apparivano oramai segnate.

Il calciomercato giallorosso, tuttavia, sta proseguendo senza soluzione di continuità, a prescindere dalle novità relative al fuoriclasse argentino oramai promesso alla città eterna.

È infatti priorità assoluta di Ghisolfi chiudere una serie di operazioni imprescindibili, che non rappresenterebbero la ciliegina sulla torta, ma una generosa fetta, senza la quale DDR si ritroverebbe scoperto in diverse zone del campo: occorre difatti un terzino destro, un esterno offensivo in grado di ricoprire l’out di sinistra, un centrale difensivo e, possibilmente, una mezzala di spinta, che si possa affiancare o alternare con il promettente Enzo Le Fée (nel corso del match con il Cagliari il francese ha immediatamente messo in mostra una particolare dimestichezza con la sfera, oltre ad una sorprendente personalità).

Come ben noto, tuttavia, per comprare è necessario vendere e, in tal senso, sono circolate nuove voci in merito ad uno degli affari più chiacchierati delle scorse settimane.

Il PSV pronto ad andare oltre Zalewski: plusvalenza sfumata?

Le voci sull’avvenire di Nicola Zalewski si sono rapidamente susseguite nel corso degli ultimi giorni, durante cui il suo eventuale addio dalla Roma è rapidamente divenuto una prospettiva particolarmente quotata. Il suo ruolo all’interno della Roma di Daniele De Rossi non si è mai realmente definito, a causa della persistente indecisione del Comandante di Ostia rispetto alla zona del campo dove schierarlo. Difatti, dal momento in cui Angelino ha fatto il suo ingresso in rosa, DDR ha più volte adottato il talento classe 2002 in zona offensiva, con risultati piuttosto modesti.

Nelle scorse settimane si sono inanellate le voci intorno ad un possibile trasferimento in uscita del prodotto del vivaio giallorosso, che, nel caso in cui Ghisolfi riuscisse a concretizzare la valutazione effettuata, produrrebbe una plusvalenza di circa 12 milioni di euro. Tuttavia, secondo l’ultimo aggiornamento proveniente dal profilo X (Twitter) di Rif Elfrink, pare che il club olandese abbia segnata una folta schiera di terzini sul proprio taccuino, il che potrebbe facilmente far evaporare l’operazione giallorossa e, dunque, la potenziale plusvalenza.