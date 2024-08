Dybala-Roma, nuovo annuncio social: tifosi in visibilio

L’annuncio social della Roma sui suoi profili social è stato letteralmente preso d’assalto dai tifosi della Roma, che hanno espresso tutta la loro gioia con numerosi commenti

Non sono stati giorni come gli altri per tutto il popolo giallorosso. La maggior parte dei tifosi della Roma aveva infatti accolto con un certo nervosismo le indiscrezioni relative al possibile addio di Paulo Dybala, destinazione Arabia. Il clamoroso ribaltone, con la ‘Joya’ che ha fatto saltare il banco dopo che l’Al Qadsiah non era riuscita ad accontentare le richieste economiche della Roma, ha fatto il resto.

Lo stesso numero 21 nella giornata di ieri ha annunciato di fatto la sua permanenza nella Capitale, invitando a raccolta il popolo giallorosso con un post emblematico: “Ci vediamo domenica”. Quest’oggi il numero 21 si è presentato regolarmente a Trigoria, svolgendo una seduta di allenamento che per lui non sarà stata banale. Dopo essere stato ad un passo dal lasciare definitivamente la Roma, Dybala è pronto a scrivere nuove pagine con la maglia giallorossa cucita sul petto.

La stessa che la Roma, tramite i propri profili social, ha incensato sul suo profilo Instagram. Nell’ultimo post della Roma campeggia proprio Dybala, la cui presenza (ovviamente tutto vestito di giallorosso) è stata impreziosita dalla scritta: “Per Roma, per la maglia”. Inutile ribadire quanti commenti abbia calamitato il post. I tifosi non vedono l’ora di riabbracciare la Joya all’Olimpico. Per la maglia e anche…per la Joya.