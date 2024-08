Ultimatum alla Roma: l’accordo sta saltando

Arriva un ultimatum alla Roma che può cambiare completamente le carte in tavola: senza una mossa nell’immediato l’accordo salta

Viste le tante operazioni da mettere a segno per Ghisolfi c’è il rischio che qualcuna si possa perdere per strada. Il ds francese deve completare in pochissimo tempo almeno 3-4 colpi e nel frattempo uno sta per saltare.

Florent Ghisolfi ha ancora molto da fare e la permanenza di Dybala assottiglia anche il suo margine economico di manovra. Gli obiettivi dal punto di vista tattico restano sempre gli stessi, con De Rossi che si aspetta 4 nuovi innesti in questa ultima settimana. Intanto però c’è il rischio che perdendo troppo tempo uno di questi possa saltare. Non è un mistero come la priorità per la fascia destra sia da tempo Assignon. Il francese del Rennes, che ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al Burnley in Premier League, ha le caratteristiche giuste per il gioco di DDR. Rapido, tecnico e con buona propensione offensiva, può fare sicuramente meglio di Celik o Karsdorp.

Il problema è che Frederic Massara, ds dei francesi, non intendi fare sconti e non si è mai discostato dall’iniziale richiesta: 10 milioni. La Roma ha trovato l’accordo sulla base di un prestito oneroso (attorno ai 2) con obbligo di riscatto alle prime presenze in giallorosso (a 8 milioni). Sul tavolo dei due club l’intesa è stata raggiunta ormai da tempo, ma manca un tassello. Ghisolfi deve presentare l’offerta scritta per avere il via libero definitivo.

Assignon in bilico: senza offerta scritta entro oggi salta tutto

Secondo quanto riportato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, la Roma non ha ancora presentato l’offerta ufficiale per l’ingaggio di Assignon. Questo sta creando qualche frizione con il Rennes e adesso c’è il rischio che l’affare possa saltare.

Secondo Biafora Massara attende un segnale concreto entro oggi dalla Capitale. Senza l’offerta scritta da 10 milioni, con prestito e obbligo di riscatto l’affare non si fa. Un dentro o fuori che svelerà definitivamente le carte della Roma. Se l’intenzione è quella di puntare forte su Assignon non ci sono altre soluzioni che staccare l’assegno e procedere con l’acquisto. Al momento non ci sono segnali di piste alternative che avrebbero distolto l’interesse dei giallorossi dal terzino francese. Fra poche ore scopriremo tutta la verità in merito.