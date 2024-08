Calciomercato Roma, offerta sul piatto: scambio ‘ribaltato’

Calciomercato Roma, arrivano nuovi aggiornamenti su una possibile uscite di un calciatore giallorosso. L’offerta è già stata recapitata

A 24 ore dal fischio d’inizio del match contro l’Empoli, la Roma sta continuando a scandagliare il terreno alla ricerca di nuove soluzioni per puntellare l’organico. Sia in entrata che in uscita i giallorossi sono molto attivi e non sono esclusi colpi di scena da qui fino al termine della campagna trasferimenti.

In questo senso l’evolvere della situazione relativa a Nicola Zalewski è un aspetto tutt’altro che trascurabile. Accostato al Napoli nell’ottica di un eventuale scambio con Ngonge, l’esterno offensivo italo-polacco è stato sondato con molta attenzione anche dal Psv. Anzi, secondo quanto evidenziato da Sky Sport il club olandese sarebbe andato oltre i primi sondaggi esplorativi, arrivando a mettere sul piatto una proposta da 9 milioni di euro per provare a far saltare il banco. In stand-by la trattativa con il Napoli, per Zalewski potrebbero dunque aprirsi le porte dell’Eredivise. Dal canto suo, il calciatore starebbe riflettendo sulla proposta per capire il da farsi. Staremo a vedere se, ed eventualmente in che direzione, seguiranno sviluppi. Il focus sugli esterni della Roma non è finito: Zalewski potrebbe accendere un improvviso effetto domino.