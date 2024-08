Dalle stelle alle stalle, clamoroso Juve: l’affare dell’estate salta così

Nonostante l’importante vantaggio accumulato, la Juventus non ha ancora chiuso l’operazione. Ragion per cui un club inglese sta tramando il grande colpo

Archiviato il roboante successo l’esordio ottenuto contro il Como, la Juventus si sta preparando al prossimo impegno di campionato contro l’Hellas Verona. A tenere banco in casa bianconera, però, sono anche e soprattutto le indiscrezioni di calciomercato. E non potrebbe essere altrimenti, visto che la ‘Vecchia Signora’ non ha completato l’organico da consegnare a Thiago Motta.

In attesa della risposta definitiva della Fiorentina per Nico Gonzalez, dal Portogallo hanno rilanciato la sempre più probabile chiusura dell’operazione per Francisco Conceiçao. Il tutto senza trascurare l’evolvere della situazione Sancho, per il quale il Manchester United sembrerebbe essere disposto ad aprire alla formula del prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. A prescindere dalle operazioni sugli esterni, però, la Juventus non ha affatto abbandonato la pista Koopmeiners. Con il jolly olandese, del resto, la ‘Vecchia Signora’ ha trovato un accordo ormai da mesi. Ciò che manca, però, è l’intesa definitiva tra Juve e Atalanta.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra: il Liverpool non ha perso di vista Koopmeiners

Non tanto sulla valutazione complessiva di Koopmeiners – la Juventus con l’ultimo rilancio è arrivata a mettere sul piatto 52 milioni di euro più 7 milioni di bonus – quanto per il dialogo piuttosto farraginoso tra i club. La ‘Dea’, infatti, non ha gradito il modo con il quale la Juve ha portato avanti l’operazione, trovando prima l’accordo con il calciatore e presentandosi con un’offerta formale a mercato inoltrato.

Dal canto suo Koopmeiners la sua scelta l’ha maturata ormai da tempo e – almeno fino a questo momento – non ha alcuna intenzione di cambiarla. Dall’Inghilterra, però, riferiscono come la corsa per l’olandese sia tutt’altro che chiusa. Secondo quanto riferito da Team Talk, infatti, sulle tracce del trequartista dell’Atalanta continuerebbe ad esserci anche il Liverpool di Arne Slot. Dopo il fallimento dell’operazione Zubimendi, i Reds sono ancora alla ricerca di un innesto con cui puntellare il proprio centrocampo e potrebbero sfruttare la situazione di stallo tra Juve ed Atalanta per far saltare il banco ed inserirsi nell’operazione. Per il club inglese, infatti, non sarebbe un problema mettere sul piatto i 60 milioni di euro richiesti dai nerazzurri. In realtà, l’interessamento del Liverpool per Koopmeiners non è una novità. Il calciatore, però, ha sempre messo la ‘Vecchia Signora’ in cima alla lista dei suoi desideri, obbligando i Reds a virare su altri obiettivi. Staremo a vedere, dunque, se e in che modo si creeranno i presupposti per un vero e proprio ribaltone.