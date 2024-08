Dall’Inter alla Juve, prestito e ingaggio pagato: Giuntoli ha già risposto

Dall’Inter alla Juve. Giuntoli è alle prese con un finale di mercato a dir poco elettrizzante. Accanto ai colpi annunciati un nome inatteso.

Il mercato vive di scossoni, di lampi improvvisi che illuminano il cielo delle opportunità. Sono visioni che appaiono in un attimo e che in un attimo possono poi svanire. Un grande affare che inizia a frullare nella mente ed un istante dopo iniziano le valutazioni sulla reale sua fattibilità.

Fogli di carta, penna e calcolatrice nella febbrile speranza che i conti diano il responso sperato. Che l’affare apparso all’improvviso possa ritenersi perseguibile. Il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, ai conti ed alle direttive imposte dai numeri ormai è abituato. Il dirigente toscano morde il freno perché vuole costruire una Juventus, da subito, forte e vincente. E le grandi squadre si costruiscono solo e soltanto con i grandi giocatori. Pertanto il numero uno del mercato della Juventus non poteva rimanere insensibile alle voci provenienti da Parigi che danno il difensore centrale slovacco, Milan Skriniar ormai fuori dal progetto del tecnico spagnolo, Luis Enrique. Giunto a Parigi soltanto l’estate scorsa, a parametro zero dall’Inter, il centrale slovacco classe 1995, sembra aver già chiuso la sua esperienza nella Ville Lumière. E’ già partita la ricerca di un nuovo club dove ricominciare.

Dall’Inter alla Juve. Milan Skriniar alla Juventus?

In una Juventus che sta letteralmente cambiando pelle, i nomi nuovi sono all’ordine del giorno. Coloro già agli ordini di Thiago Motta, coloro che, forse, in prossimità del 30 agosto, entreranno alla Continassa e quelli che, probabilmente, resteranno soltanto dei sogni. Forse.

Milan Skriniar, ex Inter ed ormai in rotta con il PSG, è prospetto che attrae non poco Cristiano Giuntoli. Poco importa che la Juventus abbia da poco chiuso la trattativa con il Milan per Pierre Kalulu. Valutazioni sono in corso, anche se, come ci informa il Quotidiano Sportivo, l’affare è assai difficile da chiudere. Il difensore slovacco percepisce infatti un ingaggio pari a 9 milioni di euro netti, una cifra impossibile da sostenere per l’attuale Juventus. La sola possibilità di vedere Milan Skriniar in bianconero è che il PSG accetti la condizione della società bianconera di acquisire il giocatore con la formula del prestito e con buona parte dell’ingaggio pagato dal club francese. Onestamente una strada impervia da percorrere.