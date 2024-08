La Roma non affonda: accordo raggiunto, vola in Arabia

La Roma non affonda il colpo ed il possibile obiettivo giallorosso si è accasato altrove. la società giallorossa ha fatto la sua scelta.

La seconda giornata di campionato di Serie A è in pieno svolgimento. Attese conferme, rilanci e rivincite. Eppure anche questa seconda giornata sembra essere osservata e seguita dai tifosi con un certo ‘distacco’. E’ ancora l’effetto del calciomercato. Un altro turno e poi stop.

Eppure sette giorni di trattative non sono così pochi. Basta un attimo, un si o un no per mutare lo scenario. E per quanto i dirigenti si affrettino a comunicare che il mercato della loro società è da considerarsi chiuso, in verità le trattative continuano a svilupparsi, ad interrompersi e magari poi a partire nuovamente. La prima giornata di campionato ha dato ulteriori stimoli ad operare sul mercato a chi non è partito esattamente come nelle previsioni. Anche chi, invece, ha ottenuto subito i tre punti, sull’onda dell’entusiasmo, prova a piazzare nuovi colpi. Insomma ad una settimana dal termine sono tutti ancora in pista. Senza eccezioni.

La Roma è ben presente sul mercato e non ha alcuna intenzione di lasciare il campo in anticipo rispetto alla concorrenza. Nel frattempo arrivano novità riguardo un prospetto seguito anche dal direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi.

La notizia ci giunge grazie all’esperto di mercato, Fabrizio Romano, che ci comunica come il club della Pro Saudi League, l’Al Nassr abbia perfezionato l’accordo verbale per l’ingaggio del giovane talento brasiliano del Corinthians, classe 2005, Wesley Gassova. Un possibile affare da 20 milioni di dollari. La proposta del club arabo è stata accettata dal Corinthians ed è già in corso lo scambio dei documenti. Il talento brasiliano era stato attenzionato anche dalla società giallorossa che poi, però, ha preferito seguire altre strade.