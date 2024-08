Roma-Empoli, tra pochi minuti Daniele De Rossi parlerà in conferenza stampa prima della sfida contro i toscani di domani. Live le sue parole

Tra pochi minuti Daniele De Rossi parlerà in conferenza stampa in vista della gara di domani all’Olimpico – tutto esaurito – contro l’Empoli.

Curiosità da parte di tutti per capire il pensiero di DDR dopo la decisione di Paulo Dybala di rinunciare alla clamorosa e ricca offerta araba per rimanere in giallorosso. E soprattutto curiosità, anche, per capire se domani la Joya giocherà dal primo minuto.

Tra poco con Asromalive.it tutte le parole in diretta del tecnico giallorosso

“I tifosi sono sempre rimasti al nostro fianco. Dybala ha rifiutato cifre importantissime, l’entusiasmo ci sarebbe stato comunque. Adesso in lui i tifosi vedono non solo il leader tecnico, ma anche colui che ha preso una decisione in funzione dell’amore che i tifosi nutrono verso di lui e verso la squadra. Penso che sia una bella storia non tanto frequente nel mondo del calcio. Queste decisioni sono il frutto dell’amore dei tifosi verso la squadra”.