Roma-Empoli, esclusione choc e addio: arriva la rescissione

La decisione di escluderlo dalla lista dei convocati non è assolutamente un dettaglio da trascurare. La rottura è ormai definitiva

Mancano poco già di 24 ore ormai al fischio d’inizio di Roma-Empoli. Partita importante per entrambe le compagini, a caccia di punti pesanti; dopo lo scialbo pareggio dell’Unipol Domus, infatti, i giallorossi sono chiamati immediatamente a reagire per evitare di perdere subito contatto con le prime della classe.

Il match contro i toscani, del resto, cade in un momento tutt’altro che banale della stagione. A pochi giorni dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, infatti, l’organico di De Rossi è ancora in costruzione. Lasciatasi alle spalle la vicenda Dybala, la Roma sta infatti provando a sistemare quei reparti che necessitano di ulteriori innesti. Cambiamenti, dicevamo. Gli stessi che però si registreranno a stretto giro di posta anche in casa Empoli. A tal proposito sotto la lente di ingrandimento dei toscani è finito anche il reparto offensivo. La decisione di Roberto D’Aversa di non convocare Francesco Caputo per la trasferta di Roma non è passata inosservata e potrebbe porre le premesse per una clamorosa separazione tra le parti. A tal proposito, secondo quanto evidenziato da Sky Sport non è da escludere una risoluzione consensuale tra le parti. Le voci riguardanti un addio dell’ex bomber del Sassuolo in realtà si rincorrevano da diversi giorni. In queste ore, però, qualcosa potrebbe sbloccarsi a stretto giro di posta e l’opzione rescissione non sarebbe affatto da escludere.