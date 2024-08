Abraham via dalla Roma, scatto per l’erede: arriva un ‘falso nove’

Abraham via dalla Roma: ore caldissime per la cessione del centravanti inglese. Ghisolfi, ds dei giallorossi, ha già trovato il sostituto. Cosa sta succedendo

Non solo mercato in entrata, anche se sul fronte Danso non è che stiano arrivando delle buone notizie. La Roma in questo momento sta cercando di piazzare anche tutti quegli uomini che non rientrano nei piani di Daniele De Rossi. E tra questi c’è anche Tammy Abraham.

Si è parlato molto di Milan – visto che piace a Fonseca – ma in queste ore secondo le informazioni di Di Marzio si stanno intensificando i rapporti con il West Ham. L’inglese quindi potrebbe tornare in Premier League, proprio il campionato dal quale la Roma lo ha preso ormai più di due anni fa. Il futuro però di Tammy è ormai segnato e Ghisolfi ha in mente già l’erede. Anche perché il club d’Oltremanica si è avvicinato a quanto pare alla richiesta della Roma.

Abraham via dalla Roma, ecco l’erede dell’inglese

Sempre secondo quanto scritto dal giornalista di Sky, sono due i nomi in ballo per i giallorossi: parliamo di Fernandez-Pardo, attaccante classe 2005 del Gent e anche di Ngonge del Napoli, un elemento che piace a De Rossi perché sarebbe in grado di coprire diversi ruoli sulla prima linea.

Non parliamo di due prime punte, ma di elementi molto duttili che all’occorrenza possono essere schierati anche come esterni offensivi. Due giocatori quindi che hanno quelle caratteristiche che piacciono a DDR, che vuole una squadra organizzata sì, ma anche in grado di cambiare in corsa la propria pelle. Ore caldissime quindi sul fronte mercato e la sensazione è che non sia proprio finita qui.