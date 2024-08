Decisione UFFICIALE su Danso: nuovo messaggio alla Roma

Decisione ufficiale su Danso: la società e il tecnico del giocatore che la Roma ha messo nel mirino ha mandato un altro segnale. Cosa sta succedendo

La Roma cerca Danso, lo sappiamo: un’operazione che noi di Asromalive.it vi abbiamo raccontato in esclusiva. Ma a differenza di quanto succede di solito quando un giocatore è al centro di voci di mercato, il messaggio che arriva dal Lens non è proprio così tranquillo.

Un messaggio diretto sicuramente alla Roma e ai suoi tifosi. Il giocatore come sappiamo ha già detto sì al trasferimento ma ancora le parti non hanno trovato un accordo. Ghisolfi è al lavoro e sembrava potesse esserci una soluzione nello spazio di poco tempo.

Decisione ufficiale su Danso, in campo contro il Brest

I francesi sono in campo proprio in questo momento contro il Brest, per la seconda giornata del massimo campionato francese. E Danso è tranquillamente al suo posto nella classica difesa a tre, dove gioca sostanzialmente come interno destro. Si potrebbe dire braccetto, ma è una parola che in questo momento è anche troppo utilizzata. Insomma, fatto questo appunto, il messaggio è chiaro. La trattativa è tutt’altro che in quella fase calda.

Di esempi in questa sessione di mercato sotto questo aspetto ne abbiamo visti davvero parecchi. Anche il Porto ha lasciato fuori Conceicao che sembra essere vicino alla Juve e l’Atalanta la scorsa settimana non ha convocato Lookman mentre aspettava un’offerta dal Psg che poi non è arrivata. Insomma, su Danso vuole dire che le cose sono tutt’altro che vicine. E vedremo quello che succederà nel corso delle prossime ore.