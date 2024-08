Botto Roma, offerta da oltre 22 milioni: li ha già salutati

Calciomercato Roma, assist a Ghisolfi: dopo la partita giocata oggi il giocatore ha già salutato i tifosi. Ecco cos’è successo

Un pomeriggio dai due volti. Dalle emozioni contrapposte. Sì, perché se nelle prime ore pomeridiane di questa domenica vi abbiamo raccontato di un Danso titolare nella sfida del Lens, e quindi con la sensazione che le cose non fossero poi così decise, alla fine è arrivata l’immagine che tutti i tifosi della Roma si aspettavano e sognavano di vedere.

Non è sembrato un saluto di addio vero e proprio. Ma nemmeno un saluto solito, quello alla fine del match e quello che dovrebbe portare ad un altro appuntamento insieme. Danso si è congedato, magari aspetta un’accelerazione da parte della Roma, e ha capito che questa potrebbe arrivare nello spazio di pochissimo tempo.

Danso ha già salutato ai tifosi

Il difensore austriaco, come sappiamo, è uno degli obiettivi della Roma per questa sessione di mercato. Un elemento che andrebbe a rinforzare in maniera importante e sensibile la retroguardia di Daniele De Rossi. Il club e il giocatore come sappiamo e come vi abbiamo raccontato hanno trovato un accordo personale, mentre mancano alcuni dettagli – o almeno così sembra – tra la Roma e il Lens.

Ghisolfi insomma è chiamato a chiudere in breve tempo. Magari già la giornata di domani – ricordiamo che le operazioni si chiudono venerdì – potrebbe essere quella decisiva, quella che potrebbe portare alla fumata bianca. De Rossi e i tifosi della Roma non aspettano altro. Anche perché, secondo le informazioni che sono state appena riportate da Gianluca Di Marzio, il diesse della Roma ha piazzato un’altra offerta: 1 milione di euro per il prestito, 21,5 milioni di euro per il riscatto obbligatorio. Insomma, ci siamo davvero. Un’operazione questa che in tempi non sospetti noi di AsRomalive.it vi avevamo riportato anteprima.