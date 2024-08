Calciomercato Roma, cambio di rotta: salta l’affare in Serie A

Continuano le grandi manovre in casa Roma, con Florent Ghisolfi impegnato sia sulle entrate che sulle uscite

Il grande giorno è arrivato. Stasera alle 20.45 contro l’Empoli, i tifosi della Roma torneranno a riempire l’Olimpico, pronto a regalare un pieno d’amore e di emozioni a Paulo Dybala, che pochi giorni fa ha deciso di rinunciare a un triennale da 75 milioni dall’Arabia per restare in giallorosso. La permanenza della Joya ha modificato i piani di mercato giallorossi solamente a livello di priorità, ma non certo a livello numerico, con Florent Ghisolfi che farà di tutto per accontentare le richieste di Daniele De Rossi.

Dopo l’arrivo del terzino destro Saud Abdulhamid, il dirigente francese si concentrerà sul difensore centrale e sul centrocampista, con Kevin Danso e Manu Koné che restano gli obiettivi più concreti, grazie ad un’intesa già raggiunta con i calciatori. Con il probabile passaggio al 4-3-2-1, la ricerca di un’ala sinistra pura sarà meno impellente, fermo restando la necessità di sopperire all’eventuale partenza di Nicola Zalewski, in trattativa avanzata con il Psv per 9 milioni di euro.

Calciomercato Roma, salta la cessione in Serie A

Per quanto riguarda il mercato in uscita, la Roma è pronta ad ascoltare offerte anche per Edoardo Bove, seguito da Fiorentina, Napoli, Everton e Fulham, Tammy Abraham, cercato da club arabi, Milan e West Ham, Rick Karsdorp e Chris Smalling. Nei giorni scorsi, Lina Souloukou ha riallacciato i contatti con intermediari attivi in Arabia per cercare acquirenti dei due inglesi, ma per il difensore si era parlato anche di piste tedesche e italiane.

La ‘Gazzetta dello Sport’, ad esempio, aveva parlato di una Fiorentina a caccia di esperienza per la retroguardia e che aveva messo nel mirino proprio Smalling. Oltre all’elevato ingaggio percepito dall’ex Manchester United, a raffreddare quasi subito la pista avrebbe contribuito anche il sostanziale cambio di rotta deciso da tecnico e dirigenza viola. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, infatti, il club toscano avrebbe deciso di puntare su un elemento più giovane e, su indicazione del suo ex allenatore Raffaele Palladino, il nome più caldo al momento sarebbe quello di Andrea Carboni, valutato 4 milioni di euro dal Monza.