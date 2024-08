Colpo di scena Juve: saluta la Roma per la Champions

La Roma di Daniele De Rossi è attesa dalla sfida di questa sera contro l’Empoli, ma prima bisogna registrare delle novità in sede di calciomercato.

La Roma di Daniele De Rossi ha avuto diverse occasioni contro il Cagliari per portare a casa i tre punti, anche se bisogna dire che anche gli uomini di Davide Nicola hanno avuto diverse opportunità per sbloccare il match. Ma per il team capitolino è già tempo di scendere in campo per il secondo turno di campionato.

I giallorossi, infatti, saranno di scena questa sera allo Stadio Olimpico per sfidare il nuovo Empoli di Roberto D’Aversa. Dopo il pari rimediato all’Unipol Domus contro il Cagliari, dunque, la Roma deve battere i toscani per non perdere già del terreno dal gruppo di testa. Anche perché tra una settimana ci sarà il primo big match della stagione per gli uomini di Daniele De Rossi, ovvero quello dell’Allianz Stadium contro la Juve di Thiago Motta.

Tuttavia, in questi giorni a tenere banco in casa giallorossa è stato soprattutto il calciomercato. La notizia più importante, ovviamente, è stata quella della decisione di Paulo Dybala di restare alla Roma. Anche se, proprio in questi minuti, per il mercato della Roma bisogna registrare un aggiornamento poco positivo.

Calciomercato Roma, lo Stoccarda ha chiesto informazioni su Djalo della Juve

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, nelle ultime ore lo Stoccarda ha chiesto informazioni per un obiettivo di Florent Ghisolfi: Tiago Djalò della Juventus. Il calciatore portoghese, dunque, potrebbe trasferirsi in prestito in una squadra che, tra l’altro, giocherà anche la Champions League.

Djalò, di fatto, era finito nel mirino della Roma per rinforzare la difesa agli ordini di Daniele De Rossi, ma in queste ore un altro difensore è accostato fortemente ai giallorossi. Il giocatore in questione, infatti, è Danso del Lens. Nelle prossime ore, dunque, staremo a vedere chi sarà il nuovo centrale del team capitolino.